Palestinski tinejdžer podlegao je u subotu ranama zadobijenim u izraelskoj vatri tokom protesta kod granice, saopćilo je ministarstvo zdravstva u Gazi, dok su hiljade ljudi prisustvovale ukopu 11-godišnjaka ubijenog u istim demonstracijama.

Foto: AP

Ministarstvo je saopćilo da je Moumin al-Hams (17) pogođen u grudi tokom jučerašnjeg protesta duž granične ograde koja dijeli Gazu od Izraela.



Izgleda da je tinejdžer bio redovni učesnik u marševima koji se održavaju svake sedmice koje Hamas predvodi i promovira od marta.



Fotografije koje su postavili na društvene mreže njegovi prijatelji i rodbina prikazuju ga kako se kreće prema ogradi, paleći gume i gurajući ih prema izraelskim snagama.



Sahrane su u subotu održane za Majdi al-Satarija (11), koji je ranije zvanično predstavljen kao 14-godišnjak, i za Ghazi Abu Mustafu (43), ubijenog na jučerašnjim protestima.



Majdijeva majka, noseći crni nikab, sjedila je na madracu. "Ne znam šta im (izraelskim vojnicima) je on učinio", kazala je ona, grcajući u suzama. Dodala je kako ga je porodica pokušala spriječiti da ide na proteste, a u jednoj prilici čak su ga ostavili zaključanog u kući. "To mu je bila sudbina", kazala je.



- On je dijete. On nije imao ni oružja ni municije. Stajao je poput sve djece i posmatrao. Oni su ga ubili iz daljine. Nije li on dijete? Zašto napadaju djecu? - kazala je Um Ramzi al-Satari, baka poginulog dječaka.



U obližnjem mjestu, ožalošćeni su se okupili na sahrani 43-godišnjaka ubijenog u istom protestu.



Hassan Najjar izjavio je za AP u petak da je svjedočio pucnjavi.



Kazao je da su vojnici otvorili vatru na grupu Palestinaca koji su se kretali prema granici i da je metak pogodio čovjeka koji je stajao na udaljenosti od 250 metara. Dodao je da je čovjek bio ranjen u nogu u ranijem protestu i da je još koristio štake.



Hamas predvodi pogranične proteste koji imaju za cilj privući pažnju na izraelsko-egipatsku blokadu uvedenu nakon što je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom u 2007.



Demonstracije su velikim djelom potaknute očajnom ekonomskom situacijom izazvanom blokadom koja je stvorila nepodnošljive životne uslove.



Više od 140 Palestinaca, većinom nenaoružanih, ubijeno je od izbijanja protesta.



Izrael tvrdi da samo brani granicu i optužuje Hamas, koji se zakleo na njegovo uništenje, da koristi proteste kao pokriće za pokušaje probijanja granice i napade na civile i vojnike.



Prošle je sedmice palestinski snajperista ubio izraelskog vojnika. Drugi vojnik je ranjen u palestinskoj vatri u srijedu.

(fena)