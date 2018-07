Bivši predsjednik Katalonije Carles Puigdemont, koji je u Španjolskoj optužen za pobunu, vraća se u subotu Belgiju kako bi nastavio separatističku borbu na međunarodnoj sceni.

Carles Puigdemont / 24sata.info

"Moja će se politička aktivnost bazirati u Belgiji, jasno uz spremnost da nastavim ostvarivati težnje naroda" za nezavisnošću Katalonije i radim za katalonske nepravedno zatočene političare", kazao je Puigdemont najavljujući svoj povratak u srijedu u Berlin.



Četiri mjeseca nakon njegova uhićenja u Njemačkoj, dok se vraćao u Belgiju, putujući automobilom iz Finske, katalonski nezavisni čelnik, 55-godišnjak, vraća se u središte Europe, osnažen odlukom Španjolske da povuče europski uhidbeni nalog.



Puigdemont namjerava voditi borbu za nezavisnost iz Waterlooa, briselskog predgrađa, mjesta u kojem je europska koalicija porazila Napoleona 1815.



Puigdemont će ondje stanovati u vili "Dom Republike", bazu iz koje će pokušati organizirati "Vijeće Republike", neslužbeno tijelo separatista u egzilu.



Španjolski vrhovni sud prošli tjedan je odbacio europski uhidbeni nalog za Puigdemonta nakon što ga je je Njemačka odbila izručiti zbog proglašenja neovisnosti sjeveroistočne pokrajine prošle godine, čin koji je Madrid ocijenio ilegalnim.



Španjolska je tražila izručenje Puigdemonta zbog njegove ključne uloge u spornom referendumu 1. listopada i posljedičnog jednostranog proglašenja neovisnosti regionalnog parlamenta na čelu sa separatistima, prenosi Hina.



Puigdemont je pobjegao u Belgiju nakon referenduma, ali je uhićen u Njemačkoj 25. ožujka.



Njemački sud nedavno je odlučio da Puigdemont može biti izručen Španjolskoj po optužbi za zloporabu javnih fondova za referendum, ali je odbacio odvojenu optužbu za pobunu.



Međutim, prema europskom pravu ako bi po toj osnovi došlo do izručenja, Španjolska mu ne bi mogla suditi za pobunu.



Madridu bi bilo neprihvatljivo da Puigdemont bude optužen samo za zloporabu javnog novca jer za to može dobiti najviše osam godina zatvora.



Nekoliko drugih katalonskih političara nalazi se u pritvoru u Madridu pod optužbom za pobunu. Ako budu proglašeni krivima mogu dobiti do 30 godina zatvora.



(24sata.info)