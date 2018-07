Četvrtu uzastopnu godinu, najmanje 1.500 migranata je poginulo na Mediteranu, dok je ruta između Libije i Italije najpogibeljnija, odnoseći živote svakog 19. migranta, saopćila je u petak UN-ova agencija za migraciju.

Španija, koja je pretekla Italiju kao najpoželjnija destinacija, registrovala je skoro 21.000 migranata do sada u ovoj godini, skoro više od brojke za kompletnu prošlu godinu, saopćila je Međunarodna organizacija za migraciju (IOM).



Ukupno se oko 55.000 migranata domoglo evropskih obala u ovoj godini, naspram više nego dvostruko više u istom periodu prošle godine, navodi IOM.



Italija - čija je nova vlada zatvorila svoje luke za spasilačke brodove - ima oko 18.130 migranata koji su stigli morskim putem iz Libije u ovoj godini, dok su ostali otišli u Grčku, Maltu i na Kipar.



"Bitno je primjetiti dvije stvari - jedna je da je uprkos nevjerovatno malom broju ljudi koji stižu u Italiju, stopa smrtnosti na 1.000 ljudi možda na najvišem nivou otkako je ova vanredna situacija počela", izjavio je portparol IOM-a Joel Millman na brifingu za novinare u Ženevi.



"Druga je brojka od 1.500 poginulih koja je u protekle četiri godine zabilježena samo jednom u datumu kasnijem od ovog u julu, i to se desilo u 2014. kada je ova vannredna situacija tek počinjala", kazao je.



Više od 600 afričkih migranata probilo se u četvrtak kroz teško utvrđenu ogradu koja razdvaja špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu od Maroka, koristeći električne pile, maljeve i makaze kako bi prošlo kroz bodljikavu žicu.



"Ono što možemo reći da su prve indikacije koje smo primili od španskih vlasti da su zapadnoafrički migranti koji su prelazili iz Libije u proteklih nekoliko godina izgleda sada izabrali Španiju kao svoju rutu", izjavio je Millman.



Stopa smrtnosti na zapadnoj mediteranskoj ruti prema Španiji iznosi otprilike jedan na 70 migranata, dodao je on, prenosi Reuters.



