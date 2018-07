Novi snimci paljenja šume u okolini Atine pojavili su se danas na društevnim mrežama. Na njima se vidi čovjek koji pali rastinje u šumi, 30-tak kilometara od grčke prestonice.

Snimak su prenijeli grčki i domaći mediji kao potencijalni dokaz da su požari podmetnuti iako dosadašnja istraga to još nije potvrdila, niti je potvrđena autentičnost najnovijeg snimka koji kruži Grčkom.



Snimak je na svom Fejsbuku objavio Giorgos Mitropoulos, prenosi blic.rs.



"U nedjelju 22.07. 2018. prolazio sam kroz Maratias i primijetio logorsku vatru... Kao volonter spasilac, počeo sam da posmatram okolinu tražeći potencijalne rizike. Tada sam u blizini primijetio čovjeka za koga sam u početku vjerovao da je tu da pomogne. Prakirao sam se i vratio i tada sam vidio dve nove vatre i tog čovjeka. Tada sam počeo da sumnjam da je on taj koji ih je zapalio i počeo sam da ga posmatram, nakon što sam obavijestio nadležne. Deset minuta kasnije, kilometar dalje, ovaj čovjek, ne shvatajući da sam prisutan, prilazi rastinju i tada sam počeo da ga snimam", napisao je on na Facebooku, uz dva video snimka koji su prenijeli mediji.





Prethodno, mediji su prenijeli snimak navodnog paljenja drveća i niskog rastinja, za koji se kasnije ispostavilo da je nastao prije dvije godine i da nema nikakve veze sa jučerašnjim požarima.



U požarima koji su u ponedjeljak počeli da haraju okolinom Atine poginulo je 80, a povrijeđeno više od 180 ljudi. Među žrtvama ima mnogo djece, a strahuje se da će crni bilans rasti.



Grčki zvaničnici smatraju da je moguće da su požare podmetnule osobe koje su namjeravale da opljačkaju napuštene kuće. Vatru je potom raspirio vjetar koji je povremeno dostizao brzinu od 100 kilometara na čas.



