Požar u okolini Atine, u kojem je poginula 81 osoba, najsmrtonosniji je u skorijoj historiji Grčke, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Vatrogasna služba je saopćila kako je 187 osoba povrijeđeno, među kojima su 23 maloljetnika.



Prekinuto je snabdijevanje električnom energijom, a u toku su i akcije spašavanja i čišćenja požarišta.



U požarima, koji su česti u ljetnom periodu, u pepeo bude pretvoreno hiljade dunuma zemljišta, a nerijetko bude i ljudskih gubitaka.



Ipak, požar koji je u ponedjeljak izbio u Rafini, u blizini Atine, jedna je od najvećih katastrofa u skoroj historiji Grčke.



Požar koji je izbio u šumskom području u Rafini, sjeveroistočno od grada, potpomognut visokim temperaturama zraka i jakim vjetrovima, brzo se proširio i na okolna područja. Mnogi preminuli stradali su zarobljeni u kućama ili vozilima. Dio njih se utopio u moru u koje su skočili bježeći od vatrene stihije. Iz mora je do sada izvučeno najmanje šest tijela.



Više od 100 osoba je nestalo, a među njima su i turisti. Uništeno je nekoliko hiljada dunuma zemljišta, a šteta je pričinjena na najmanje hiljadu kuća. Stotine vozila je potpuno uništeno.



- Stanovnici bježali prema moru i tražili spas -



Preživjeli su govorili o panici koja je zavladala nakon što je vatrena stihija za samo nekoliko minuta počela gutati stambene objekte.



"Iz daleka smo vidjeli dim. Pripremali smo se za bijeg. Ali za veoma kratko vrijeme plamen je dopirao sa svih strana", kaže Sabi Kisnov iz Matija, u kojem je zabilježeno najviše stradalih.



Ističe kako se brine o 73-godišnjoj ženi oboljeloj od karcinoma koju je namjeravao povesti sa sobom.



"Putevi su bili neprohodni. Kada smo shvatili da nema izlaza, uzeo sam je u naručje i trčao prema obali. Dim je sve prekrio. Kada je plamen sezao i do obale, ušli smo u more. Stavili smo je na stolicu u moru", dodaje.



Ističe kako su u moru čekali duže od pet sati da budu spašeni.



Filippos Stavrou suprugu i 17-godišnjeg sina spasio je ulaskom u more.



Dodao je kako su uspaničeni građani onemogućili prohodnost puteva i da su ljudi izlazili iz automobila kada su shvatili da se ne mogu kretati. Ipak, dodaje, našli su se u vatrenom obruču i bilo je onih koji su izdahnuli na samo deset metara od mora.



S druge strane, lokalni zvaničnici ističu kako nisu očekivali da će se požar tako brzo proširiti i da će skoro opasati to područje.



Javnost kritikuje vlasti i zbog toga što na području visokog rizika od požara, a na kojem su ulice izrazito uske i ne postoji evakuacijski plan.



Lokalni zvaničnici izjavili su kako požari koji su odjednom počeli na tri mjesta izazivaju sumnju.



U zemlji je jučer proglašena trodnevna žalost.



- Od 2000. godine brojni požari u kojima je stradao veliki broj ljudi -



U požaru koji je 2000. godine izbio na otoku Samosu, zahvaćeno je nekoliko naselja, a površina od 145.000 dunuma pretvorena je u pepeo. Materijalna šteta nastala je na 47 kuća. Iste godine izbio je požar u blizini Korinta, u kojem je izgorjela površina od 200.000 dunuma.



U augustu 2007. u mjestu Zaharo, na Peloponezu, izbilo je nekoliko požara. Stradale su 63 osobe.



Iste godine izbilo je još nekoliko požara u Grčkoj, u kojima je pričinjena šteta na stotinama hiljada dunuma zemljišta, u kojima su stradale 84 osobe.



U požaru koji je 2008. izbio na otoku Rodos u pepeo je pretvoreno 110.000 dunuma poljoprivrednih površina.



U Pendeliju je 21. augusta 2009. izbio požar izgorjelo je 175.000 dunuma.



Istraživanja pokazuju kako su neobazrivost i nepažnja glavni uzročnici čestih šumskih požara u Grčkoj.



(AA)