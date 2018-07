Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je "veoma zabrinut" da će Rusija pokušati da se upliće u novembarske kongresne izbore kako bi pomogla Demokratima da pobjede.

Trump navodi u tweetu objavljenom u utorak da će Rusija pokušavati da utiče na predstojeće izbore, ali je kazao: "Oni će raditi veoma naporno za Demokrate. Oni definitvno ne žele Trumpa!"



On nije pojasnio svoje rezonovanje.



Američke obavještajne službe zaključile su da se Rusija miješala u izbore u 2016. u pokušaju da pomogne Trumpu da pobjedi, a ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je prošle sedmice na zajedničkoj konferenciji za novinare s Trumpom da podržava republikanskog predsjednika.



Današnji tweet posljednji je primjer da Trump sije sumnju u integritet američkog izbornog sistema. U 2016. godini, on je u više navrata tvrdio da su izbori bili "namješteni", prenosi Associated Press.





