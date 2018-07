Danas je ozvaničeno okončanje devete epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRC). Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) čestitala je vlastima te zemlje i svima koji su učestvovali u okončanju epidemije, istovremeno tražeći od njih da taj uspjeh produže i u borbi protiv ostalih bolesti u toj afričkoj državi.

Ilustracija / 24sata.info

Generalni direktor WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, i regionalni direktor za Afriku dr. Matshidiso Moeti, pridružili su se ministru zdravstva DRC, dr. Oly Ilunga, u objavi okončanja epidemije u Kinshasi.



- Epidemija je suzbijena zbog neumornih napora lokalnih timova, podrške partnera, velikodušnosti donatora i efikasnosti ministarstva zdravstva. Takva vrsta liderstva, u savezništvu sa snažnom saradnjom među partnerima, spasila je živote - izjavio je Tedros.



Za razliku od prethodnih epidemija ebole u zemlji, ova se dešavala na četiri različite lokacije, uključujući i urbani centar povezan riječnim putem s prijestonicom i susjednim zemljama, kao i s udaljenim selima u džungli. U početku se strahovalo da bi se bolest mogla proširiti na ostale dijelove DRC i na susjedne zemlje.



Odmah nakon objave epidemije 8. maja, WHO je izdvojila dva miliona dolara iz svog fonda za vanredne situacije, poslala je svoj liječnički tim na teren i aktivirala je sistem za upravljanje vanrednim situacijama.



- WHO je nastupila brzo i efikasno. Također smo pokazali nevjerovatne kapacitete u afričkoj regiji. Više od tri četvrtine od 360 ljudi poslanih u DRC došlo je iz regije. Deseci eksperata iz Gvineje proveli su sedmice predvodeći napore na vakcinisanju od ebole, prenoseći ekspertizu koja je omogućila DRC da pokrene efikasnu reakciju unutar svojih granica i van njih - izjavio je dr. Moeti.



Dr. Tedros zatražio je od vlade DRC i međunarodne zajednice da iskoristi pozitivni momentum stvoren brzim suzbijanjem epidemije ebole, saopćeno je u utorak iz WHO.







