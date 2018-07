Na stotine ljudi je nestalo, a za mnoge se vjeruje da su i poginuli nakon što se u Laosu srušila brana u izgradnji, izazivajući poplave koje su odnijele brojne kuće, javili su u utorak državni mediji u toj azijskoj zemlji.

Katastrofa je ostavila više od 6.600 ljudi bez kuća, javila je novinska agencija Lao.



Agencija je objavila fotografije mještana kako se probijaju kroz nabujalu i muljevitu vodu noseći sa sobom najosnovniju imovinu. Ostali su ubačeni u trošne ribarske brodice, a neki su stajali na krovovima svojih djelimično potopljenih kuća.



Zvaničnici su doveli brodove kako bi pomogli u evakuaciji ljudi u oblasti San Sai pokrajine Attapeu u kojoj se nalazi brana Xepian-Xe Nam Noy, dok je rast nivoa vode doveo do njenog rušenja, javila je TV stanica ABC Laos news.



Južnokorejska kompanija koja gradi branu saopćila je da su obilne kiše i poplave dovele do rušenja i da sarađuju s vladom Laosa kako bi pomogli u spašavanju mještana koji žive u blizini brane.



- Upravljamo timom za vanredne situacije i planiramo pomoći u evakuiranju i spašavanju mještana u selima u blizini brane - izjavio je portparol kompanije SK inžinjering i gradnja za Reuters.



Drugi zvaničnik SK izjavio je da je kompanija naredila evakuaciju 12 sela čim je postalo jasno da će se brana srušiti.



Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova navodi u tekstovnoj poruci novinarima da je 50 radnika kompanije i troje iz firme Western Power Co. koji su se nalazili na mjestu gradnje brane evakuirano.



Brana se srušila oko osam sati ujutro po lokalnom vremenu, oslobađajući pet mlijardi kubnih metara vode, a nekoliko stotina ljudi je nestalo nakon što je bujica odnijela njihove kuće, navodi novinska agencija Lao. U vijesti se dodaje da je nekoliko ljudi poginulo.



Na snimku koji je postavila ABC Laos news na svojoj Facebook stranici prikazuju se mještani kako posmatraju bujicu s terena iznad riječne obale.



Premijer te komunističke zemlje u jugoistočnoj Aziji, Thongloun Sisoulith, prekinuo je sastanke vlade i predvodio je ministre u nadzoru napora potrage i spašavanja u ugroženim regijama, javila je državna novinska agencija.





