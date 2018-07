Internetom kruži snimak sa Floride koji prikazuje ženu koja je uzela flaku (novu vrstu sintetičke droge), a na njemu ona izgleda kao ospjednuta demonom.

Foto: Screenshot

Jedna od najopasnijih novih droga koje su se pojavile na američkom crnom tržištu je takozvana flaka.



U pitanju je sintetička droga slična kokainu, ali mnogo, mnogo štetnija. Može se koristiti na više načina, a dovodi do delirija, povišene tjelesne temperature, nasilnog ponašanja i paranoje, prenosi avaz.ba.



Žena koja je uzela flaku pratila je dvije djevojke do stana i pokušala da im provali u dnevnu sobu. One su uspjele sve snimiti.



Pogledajte snimak:





(24sata.info)