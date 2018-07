Glasnogovornica policije Toronta Meaghan Gray izjavila je u ponedjeljak da su među žrtvama jučerašnje masovne pucnjave osam žena i djevojčica i sedam muškaraca. Dvije žrtve i napadač su ubijeni.

Foto: Reuters

Načelnik policije Toronta Mark Saunders izjavio je da su desetogodišnja djevojčica i 18-godišnja žena među ubijenima u masakru u kvartu Toronta Greektown. I 29-godišnji napadač ubijen je u razmjeni vatre s policijom.



On je hodao ulicom ispaljujući vatru iz pištolja po restoranima i kafićima. Saunders je odbio da objavi njegovo ime i kazao je da vlasti još ne znaju njegov motiv.



Saunders je izjavio da 13 žrtava ima rane u obimu od manjih do teških. Oni su u dobi od 10 do 59 godina, prenosi Associated Press.



(FENA)