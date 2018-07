Istovremeno odgovarajući na reakcije na dva nedavna samita, američki predsjednik Donlad Trump izjavio je da je "veoma zadovoljan" tempom sjevernokorejske denuklearizacije, uprkos tome što Kim Jong Un nije poduzeo ozbiljnije mjere ka tom cilju od njihovog samita u Singapuru prošlog mjeseca.

Arhiv / 24sata.info

Trump je negirao izvještaje da je bijesan zbog tempa napretka na Korejskom poluotoku. On je istovremeno suočen s kritikama samita s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u prošloj sedmici.



- Raketa nije ispaljena iz Sjeverne Koreje devet mjeseci. Isto tako nije ni bilo nuklearnnih proba. Japan je zadovoljan, cijela Azija je zadovoljna - naveo je Trump u tweetu.



- Lažne vijesti, međutim, tvrde, ne pitajući me (naravno, pozivajući se na anonimne izvore) da sam bijesan jer se to ne odvija dovoljno brzo. Griješe, veoma sam zadovoljan! - piše američki čelnik.



Suočavajući se još s nepodijeljenim kritikama svog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trump tvrdi da "nije ustupio ni u čemu" tokom samita u prošloj sedmici.



- Upamtite, nisam ustupio ni od čemu, mi jedva da smo govorili o stvarima od obostrane koristi za naše zemlje - navodi Trump u današnjem tweetu.



Trumpovo javno izražavanje sumnje u zaključke američkih obavještajnih službi o ruskom mješanju u američke izbore tokom samita u Helsinkiju izazvalo je brojne osude političkih saveznika i distanciranja u njegovoj administraciji.



- Također smo se slagali veoma dobro, što je dobra stvar, izuzev za korumpirane medije! - navodi Trump u današnjem tweetu, prenosi Associated Press.



(FENA)