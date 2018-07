Iranski predsjednik Hassan Rouhani u nedjelju je upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa vezano uz nastavak neprijateljskog odnosa prema Teheranu istaknuvši da "Amerika treba znati...rat s Iranom je majka svih ratova", objavila je državna iranska novinska agencija IRNA.

Hassan Rouhani / 24sata.info

Iran se suočava s američkim pritiskom i prijetećim sankcijama nakon Trumpove odluke da povuče Sjedinjene Države iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, postignutog 2015. godine. Obraćajući se na skupu koji je okupio iranske diplomate Rouhani je poručio: "Gospodine Trump, ne vucite lava za rep, zbog toga biste mogli požaliti", prenijela je IRNA.



"Amerika treba znati da je mir s Iranom majka svekolikog mira te da je rat s Iranom majka svih ratova", istaknuo je Rouhani. "Niste u poziciji da potičete iranski narod protiv iranske sigurnosti i interesa", kazao je nadalje iranski predsjednik očito referirajući se na izvješća o naporima Washingtona kojima je cilj destabilizirati iransku vladu.



Američki dužnosnici u Washingtonu, koji su bliski tematici odnosa s Teheranom, kazali su za Reuters da je Trumpova administracija pokrenula ofenzivu govora i internetske komunikacije koja ima za cilj poticati nerede i pomoći pritisku na Iran kako bi on okončao svoj nuklearni program kao i potporu militantnim skupinama.



Sadašnji i bivši američki dužnosnici navode kako ta kampanja prikazuje iranske čelnike u oštrom svjetlu, povremeno se koristeći informacijama koje su pretjerane ili pak bivajući u neskladu sa službenim stajalištima, uključujući tu komentare ranijih američkih administracija.



Iranski vrhovni vjerski vođa, ajatolah Ali Khamnei zaprijetio je blokadom ukupnog izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva nakon što su se SAD povukle iz nuklearnog sporazuma i objavile uvođenje novih sankcija Iranu.



Šest zapadnih zemalja postiglo je 2015. u Beču sporazum s Iranom kako bi ograničili iranski nuklearni program tako da on ne bi mogao biti korišten za razvoj nuklearnog oružja, a zauzvrat su ukinute sankcije Iranu.



Nakon što se SAD povukao iz tog sporazuma Iran je jasno dao do znanja da želi održati sporazum na životu, no jedino uz uvjet da ostalih pet velikih sila mogu jamčiti da se Iran neće naći u ekonomskoj izolaciji pod sankcijama koje je SAD počeo ponovno uvoditi.





(Hina)