Visoki francuski zvaničnici reagovali su povodom oštre reakcije javnosti zbog blage kazne šefu obezbjeđenja francuskog predsjednika Emmnuela Macrona, nakon što je pretukao demonstranta na protestima 1. maja u Parizu.

Screenshot: Youtube

Premijer Francuske Edoard Philippe odgovarajući na pitanja u Senatu nazvao je incident "šokantnim", ali nije odgovorio na pitanje da li su svi Francuzi jednaki pred zakonom, preneo je Associated press.



Ministar unutrašnjih poslova Gérard Collomb rekao je da nije bilo legitimnih razloga za takvu intervenciju. On je rekao da je tražio da jedinica policije koja istražuje kriminalno postupke policajaca objasni policajcima pravila o nadziranju skupova i da utvrdi da li se ona poštuju.



Snimak do sada čuvan u tajnosti, na kojem se vidi kako jedan od šefova obezbjeđenja predsjednika Francuske Alexander Benalla tokom demonstracija prebija studenta, izazvao je oštru reakciju javnosti zbog blage kazne i mogućeg zataškavanja.



Na snimku, koji je otkrio list Le Monde juče uveče, vidi se Alexander Benalla, za šljemom i policijskim oznakama, okružen interventnom policijom kako odvlači ženu sa demonstracija i udara mladića na zemlji.



Na snimku se čuje kako ga mladić moli da prestane. Drugi čovjek u civilu je prije toga povukao mladića na zemlju.



Policija, koja je mladića odvukla iz gomile pre nego što se Benlala umiješao, nije intervenisala. Drugi čovjek je žandar, za kojeg Mond piše da je već radio sa Benallom.



Benalla je kažnjen dvonedjeljnom suspenzijom i promjenom dužnosti.



Predsednik Macron nije komentarisao incident, a njegov portparol Bruno Roze-Petit osudio je Benallino ponašanje kao "nedopustivo" i dodao da je Benalla uklonjen sa svih dužnosti oko organizacije obezbjeđenja putovanja predsjednika.



Uprkos tome, Benalla je ovog mjeseca viđen sa policijom na nekoliko važnih događaja, uključujući doček francuskih fudbalskih reprezentativaca nakon pobjede na Svjetskom prvenstvu.







(BETA)