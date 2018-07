Čelnik Facebooka Mark Zuckerberg u četvrtak je rekao kako njegova društvena mreža neće uklanjati objave u kojima se negira holokaust, nakon čega je Njemačka reagirala upozorivši da se Facebook mora držati njezinih zakona koji to strogo zabranjuju.

Mark Zuckerberg / 24sata.info

Zuckerberg je u 90 minuta dugom podcastu za tehnološki portal Recode koji se bavi Silicijskom dolinom u kontekstu rasprave o lažnim vijestima odgovorio kako Facebook neće uklanjati takve objave jer cilj te tvrtke nije "spriječiti nekoga da kaže nešto lažno, nego da se te objave i dezinformacije ne šire".



Ta je izjava pojačala već postojeće kritike vlada i organizacija oko toga da Zuckerbergova društvena mreža ne čini dovoljno po pitanju govora mržnje.



Dužnosnici u Njemačkoj, koja zakonom predviđa kazne do 50 milijuna eura za internetske stranice koje odmah ne uklone govor mržnje, dali su šefu Facebooka do znanja da je negiranje holokausta kazneno djelo.



"Ne smije biti prostora za antisemitizam. To uključuje verbalne i fizičke napade na Židove kao i negiranje holokausta", poručila je u četvrtak ministrica pravosuđa Katarina Barley i upozorila kako će Njemačka to kažnjavati, prenosi Reuters.



"Nitko ne smije braniti nekoga tko negira holokaust", rekao je na Twitteru njemački ministar poslova Heiko Maas koji je i uveo zakon o regulaciji društvenih mreža u lipnju 2017., dok je bio na funkciji na kojoj je sada Barley.



Zuckerberg, podrijetlom Židov, kasnije je za isti medij naglasio da je za njega nijekanje holokausta uvredljivo ali da smatra da Facebook ne bi trebao brisati različita mišljenja.



"Ako se nešto brzo proširi, ali naši zaposlenici to su proglasili lažnim, izgubit će većinu svoje distribucije na mreži. A naravno, ako objava prijeđe granicu, u zagovaranje nasilja ili mržnje protiv neke određene skupine, bit će uklonjena. Ova pitanja su vrlo izazovna no vjerujem da je pozitivan govor najbolji način za borbu protiv uvredljivog, lošeg govora"



Facebook u borbi protiv lažnih vijesti koristi automatizirani softver i zapošljava oko 7,5 tisuća ljudi koji traže kontroverzne objave koje krše njegovu politiku, piše Reuters.



Antisemitizam na mreži postao je "zabrinjavajući fenomen" u Njemačkoj, pokazalo je ranije ovog mjeseca istraživanje Tehničkog sveučilišta u Berlinu koje je analiziralo više od 300 tisuća objava na Facebooku i drugim online forumima.



Facebook je već optuživan da širi glasine koje potiču sukobe, posebice u Burmi i Šri Lanki, prenosi afp.



Vlasti Šri Lanke u travnju su blokirale pristup mreži tvrdeći kako se na njoj ohrabruju međuvjerski sukobi.





(Hina)