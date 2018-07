Ministar sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva Ben Wallace odbacio je tvrdnje da su identificirane osobe koje su osumnjičene za trovanje dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćerke Julije.

Ben Wallace / 24sata.info

On je na svom Twitter nalogu napisao da su to "divlja nagađanja", prenosi RT.



Britanski istražitelji vjeruju kako su identifikovali sumnjive počinioce napada nervnim agensom novičok na porodicu Skripal, prenijela je agencija Press Association.



Ruski dvostruki agent Sergej Skripal i njegova kćerka Julija napadnuti su otrovom u martu. Skripali su se nakon toga oporavili.



Britanska policija sumnja da nekoliko Rusa stoji iza pokušaja ubistva Skripala i traga za još jednim osumnjičenim.



Istražitelji su navodno identifikovali sumnjive počinioce putem sigurnosnih kamera i uporedili su snimke s detaljima o ljudima koji su ušli u u zemlju otprilike u to vrijeme.



London za trovanje Skripala optužuje Moskvu, dok s druge strane Rusija negira sve poveznice s tim slučajem.





(FENA)