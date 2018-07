Američki predsjednik Donald Trump izjavio da se nada novom susretu s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, uprkos žestokim kritikama pojedinih političara i medija u SAD-u.

Donald Trump / 24sata.info

Dvojica lidera su se u ponedjeljak susreli u Helsinkiju gdje su razgovarali o raznim temama, a to se nije svidjelo jednom dijelu javnosti u SAD-u.



Trump je na svom Twitter nalogu napisao da neki mediji, koji kako je naveo emituju 'lažne vijesti', žele da vide ozbiljnu konfrontaciju Washingtona i Moskve, koja bi mogla da dovede do rata između dviju zemalja, prenosi Sputnik.



- Lažni mediji tako silno žele da vide ozbiljan sukob s Rusijom, čak i takvu konfrontaciju koja bi mogla da dovede do rata. Oni toliko snažno i bezobzirno pritiskaju i mrze činjenicu da ću ja vjerovatno imati dobre odnose s Putinom - napisao je Tramp.



Dodao je da se nada drugom samitu i implementaciji onoga što je na prvom dogovoreno, kao što su mir na Bliskom istoku, pitanje Ukrajine, Sjeverne Koreje, cyber napada, borba protiv terorizma...



Prvi sastanak predsjednika Rusije i SAD-a održan je 16. jula u Helsinkiju. Razgovarali su više od dva sata, nakon čega su se suglasili da rade na unapređivanju odnosa dviju zemalja.





(FENA)