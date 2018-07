Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je napisao da bi neki ljudi "radije išli u rat" nego što se on susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u ponedjeljak u Helsinkiju.

Donald Trump / 24sata.info

Dvojica lidera su razgovarala u glavnom gradu Finske o situaciji na Bliskom istoku, Krimu te uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine, prenosi RT.



To je bio prvi zvanični bilateralni susret dvojice lidera, nakon kojeg je Trump kazao da je to 'dobar početak'.



- Putin i ja smo razgovarali o mnogim bitnim temama. Približili smo stavove a nekima je to smetalo jer su željeli vidjeti boksački meč - naveo je Trump.



Kazao je da su odnosi Rusije i SAD-a na najnižem nivou ali i to da će se ta situacija promijeniti.



Istaknuo je da je sastanak s Putinom bio bolji nego raniji održani samit NATO-a u Briselu na kojem je lider SAD-a kritikovao partnere Alijanse jer ne ulažu dovoljno u odbranu.





(FENA)