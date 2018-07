Američki predsjednik Donald Trump našao se po ko zna koji put na udaru kritika zbog svoje izjave. Ovoga puta Trump je javno posumnjao u najvažnije postulate NATO-a kroz izražavanja sumnje u vrijednost branjenja pojedinih članica u slučaju agresije.

Trump je u razgovoru za Fox News, a koji je uslijedio nakon susreta s Vladimirom Putinom te posjete Velikoj Britaniji i samitu NATO-a u Belgiji, zauzeo sumnjičav stav prema osnovnom postulatu Sjevernoatlantskog saveza - članu 5.



Naime, NATO nalaže svim članicama da pomognu u odbrani svake druge članice ukoliko bude napadnuta. Ipak, Trump je iznio određene sumnje.



"Zašto bi moj sin branio Crnu Goru u slučaju napada?", pitao je novinar američkog predsjednika, na što je on odgovorio da je sebi postavio isto to pitanje.



"Crna Gora je malena zemlja sa snažnim ljudima. Oni su vrlo snažni ljudi. Vrlo agresivni ljudi koji mogu djelovati agresivno i, čestitamo, ušli smo u treći svjetski rat. Ali shvatam da je to pravilo", kazao je Trump.



Američki predsjednik je poznat po stavu da se za članstvo u NATO-u "mora platiti", aludirajući na to da neke zemlje izdvajaju manji dio budžeta u odnosu na izdvajanje Washingtona.



Trump je na početku svoga predsjedavanja kazao da će poštovati član 5, koji je samo jednom iskorišten - 11. septembra 2001. kada je izvršen teroristički napad na SAD, prenosi Klix.ba.







