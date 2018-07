Britanska premijerka Theresa May zaprijetila je pobunjenim poslanicima u svojoj Konzervativnoj stranci sazivanjem općih izbora na ljeto ukoliko oni poraze njen plan Brexita o carinskoj uniji, javile su novine The Times.

Theresa May / 24sata.info

U jednom od najburnijih perioda u novijoj britanskoj političkoj istoriji, u protekle četiri godine organizirana su četiri velika glasanja - škotski referendum o nezavisnosti u 2014., britanski izbori u 2015., referendum o Brexitu u 2016. i prijevremeni izbori sazvani u maju prošle godine.



The Times piše da su konzervativni poslanici, koji provode disciplinu unutar stranke, uputili upozorenje proevropskim poslanicima predvođenim bivšim ministrima Stephenom Hammondom i Nicky Morgan, nekoliko minuta prije jučerašnjeg ključnog glasanja o carinskim aranžmanima s EU.



May je tijesnom većinom izbjegla poraz u parlamentu zahvaljujući glasovima proevropskih poslanika u vlastitoj stranci.



Parlament je glasao s 307 naprema 301 glasom o amandmanu na trgovinsko zakonodavstvo koji zahtijeva od vlade da pregovara o aranžmanu o carinskoj uniji s EU do 21. januara 2019. nakon što nije uspjela postići sporazum o slobodnoj trgovini s blokom, prenosi Reuters.





(FENA)