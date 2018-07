Britanska premijerka Theresa May izbjegla je danas poraz u parlamentu, uprkos pobuni nekih poslanika njene Konzervativne stranke, pošto nije usvojen ključni amandman na zakon koji reguliše trgovinu posle Brexita.

Proevropski poslanici konzervativaca i opozicione Laburističke partije predložili su amandman koji predviđa članstvo Velike Britanije u Carinskoj uniji EU u slučaju da London do januara ne postigne trgovinski sporazum s Briselom, navodi Associated Press.



Za amandman je glasao 301 poslanik, a protiv 307.



Zakon daje ovlaštenje vladi da uspostavlja nove međunarodne trgovinske odnose posle izlaska Velike Britanije iz EU krajem marta 2019. godine.



To je druga pobjeda May u dva dana, pošto je njena vlada jučer izbegla poraz u parlamentu povodom drugog zakona.





(Beta)