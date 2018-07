Sjedinjene Američke Države spremne su razmotriti nove sankcije Rusiji zbog navodne umiješanosti te zemlje u američke izbore, kazao je predsjednik Zastupničkog doma SAD-a Paul Ryan.

Paul Ryan / 24sata.info

- Proveli smo istragu o miješanju Rusije u naše izbore. Oni su se uplitali, to je jasno i u to ne bi trebalo biti sumnje. Također je jasno da to nije značajno uticalo na ishod izbora. Kao rezultat toga nametnuli smo sankcije Rusiji kako bismo ih držali za odgovorne - naveo je Ryan.



Istaknuo je da ukoliko postoje neke druge opcije za sankcije da će razmisliti o tome, prenosi Sputnik.



Ryanova izjava dolazi nakon bilateralnog susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina u Helsinkiju koji je održan jučer.



Trump je nakon sastanka s Putinom istaknuo da je to 'dobar početak' u budućim relacijama dviju zemalja.





(FENA)