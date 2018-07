Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će njegov predstojeći sastanak s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom "proteći glatko".

Donald Trump / 24sata.info

Trump je dao tu kratku izjavu nakon radnog doručka u finskoj predsjedničkoj rezidenciji u Helsinkiju.



On se sastao s finskim predsjednikom Sauli Niinistöm nekoliko sati prije njegovog dugoočekivanog samita s Putinom.



Trump se zahvalio finskom kolegi na domaćinstvu samita i govorio je o svom obavezivanju prema NATO-u, prenosi AP.



Trumpovo prisustvo na samitu NATO-a u Bruxellesu tokom njegove evropske turneje imalo je destabilizirajući efekat nakon što je zatražio od saveznika veća ulaganja u vojsku da bi na kraju ipak potvrdio svoju predanost vojnom savezu.



Trump je ranije naveo u tweetu da odnosi SAD s Rusijom "nikada nisu bili gori".



Za napete odnose optužio je "višegodišnje američke budalaštine i ludosti, i sada, rigidni lov na vještice!"



To je Trumpova omiljena fraza za istragu posebnog posrednika ministarstva pravde Roberta Muellera navoda o ruskom uplitanju u američke izbore koja je dovela do podizanja brojnih optužnica, uključujući i one protiv 12 ruskih obavještajnih službenika u prošloj sedmici.



Trump je također optužio svog prethodnika Baracka Obamu što nije uspio da spriječi ruske napore u izborima iz 2016. godine.



Naveo je kako je Obama "smatrao da će pljačkašica Hillary pobijediti na izborima" tako da "nije učinio ništa" po tom pitanju prije nego što ga je izvijestio FBI, piše AP.





(FENA)