Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako su Turska i njen narod 15. jula 2016. godine sprečavanjem vojnog udara pokazali jačinu njihove demokracije i zauvijek zatvorili poglavlje vojnih udara u toj zemlji.

Foto: AA

Povodom obilježavanja druge godišnjice pokušaja vojnog udara kojeg je teroristička organizacija FETO izvela u Turskoj, hiljade građana okupile su se večeras na Mostu šehida 15. jula u Istanbulu.



Okupljenim se obratio i turski predsjednik Erdogan, koji je prethodno posjetio i Spomenik šehida koji se nalazi u neposrednoj blizini mosta.



“Danas istodobno u srcu osjećamo duboku tugu i veliki ponos“, poručio je Erdogan i odao počast svim šehidima koji su dali živote za odrbanu demokracije u Turskoj.



“Neka se Allah smiluje svim našim šehidima koji su 15. jula krvlju ispisali epsku pobjedu nad FETO pučistima i odbranili naše ezane, zastavu i nezavisnost“, poručio je Erdogan i dodao da se pobjede ne serviraju na zlatnom pladnju, već ostvaruju velikom žrtvom i hrabrošću.



Erdogan je kazao da 15. juli predstavlja ponovno rođenje turske nacije, pobjedu hrabrosti nad izdajom i volje naroda nad izdajnicima.



“15. juli je naziv velike borbe za demokraciju koja je zlatnim slovima upisana u historiju čovječanstva. Ta borba i pobjeda pripadaju 81 milionu ljudi ove zemlje“, poručio je Erdogan.



On je također kazao da Turska i njen narod nikada neće zaboraviti 15. juli, kao ni prijatelje koji su se molili za njih, ali ni neprijatelje koji su bili na strani FETO terorista.



“Nikada nećemo u istu ravan stavljati one koji su nas podržali od prvih trenutaka pokušaja puča na našu demokraciju i one koji su stali na stranu pučista. Kao što je rahmetli Alija Izetbegović kazao: 'Kada sve prođe, nećemo se sjećati riječi neprijatelja, već šutnje prijatelja, tačnije onih koje smo smatrali prijateljima.' Ovo je veoma važno. Nećemo nikada zaboraviti ko je pružio utočište pučistima koji su bježali iz Turske. Otvoreno poručujem da dobro znamo ko se za šta zalagao i sa kim sarađivao“, kazao je Erdogan.



Ističući kako turske pravosudne institucije najoštrije kažnjavaju pučiste i izdajnike, Erdogan je kazao da je Turska odsjekla krakove oktopodu monstrumu koji raste u strogoj tajnosti i zavjeri u Pensilvaniji.



“Sve dok na ovom tlu bude živ duh 15. jula, niti jedna sila neće moći zaustaviti Tursku na njenom putu“, zaključio je Erdogan.



Širom Turske i u mnogim zemljama svijeta danas se različitim skupovima i manifestacijama obilježava druga godišnjica od pokušaja izdajničkog vojnog udara. U Turskoj se ovaj dan obilježava kao Dan demokracije i nacionalnog jedinstva.



FETO i njegov lider Fetullah Gulen vodili su dugogodišnju kampanju rušenja države infiltracijom u turske institucije, posebno vojsku, policiju i pravosuđe. Ta teroristička organizacija je 15. jula 2016. godine izvela i pokušaj vojnog udara u Turskoj u kojem je život izgubila 251 osoba, a njih skoro 2.200 je ranjeno.



Most šehida 15. jula, ranije poznat kao Most na Bosforu, u Istanbulu bio je jedno od poprišta najbrutalnijeg napada pučista na građane koji su u velikom broju izašli na ulice da spriječe rušenje državnog poretka.





(AA)