Kancelar Austrije Sebastian Kurz zatražio je da se "smjesta prekinu pregovori" o prijemu Turske u EU.

Sebastian Kurz / 24sata.info

Austrija predsjedava EU od 1. jula, a Kurz je ranije rekao i da je za prijem Balkana i za bolje odnose s Rusijom.



"Region Zapadnog Balkana je ključni prioritet vanjske i evropske politike Austrije, kao i našeg predsjedavanja EU", rekao je Kurz u opsežnom intervjuu objavljenom danas na sajtu atinskog lista "Katimerini".



On je nastavio rekavši da "podržavamo liniju komesara za proširenje Johannesa Hahna" jer "obezbjeđivanje zemljama Zapadnog Balkana časne perspektive i kredibilnog puta ka EU, služi našim sigurnosnim, političkim i ekonomskim interesima".



Kurz je podržao sporazum Grčke s Makedonijom o rješavanju spora oko njenog naziva jer to, kako je rekao, "pokazuje da uporni pregovori i diplomatija donose rezultat".



S druge strane, rekao je kancelar, "godinama sam bio vrlo jasan da treba imati pošten odnos s Turskom. Pregovori EU-Turska treba da se odmah zaustave" jer "Turska se posljednjih nekoliko godina stabilno udaljava od Evrope i njenih vrijednosti".



"Trebalo bi da se usredsredimo na istraživanje drugih oblika saradnje EU i Turske, kao susjeda", dodao je Kurz.



Kancelar je rekao da je visoko među prioritetima predsjedavanja Austrije EU problem imigracije i zaštite granica, i upozorio da Beč neće prihvatiti odluke koje bi dodatno opteretile Austriju.



Na nedavnim sjednicama EU o migracijama, rekao je Kurz, ojačala je saglasnost o potrebi povećane zaštite vanjskih granica i jačanja granične službe EU "Frontex", uz "jaku saradnju s trećim zemljama, na primjer kroz planiranje 'stanica za iskrcavanje' " migranata u tim zemljama.



Po riječima Kurza, dva stuba budućnosti EU moraju biti vanjska sigurnost i povećana konkurentnost, uz "stvaranje jedinstvenog evropskog digitalnog tržišta".



On je istakao da EU ne bi trebalo da svim članicama nameće jedinstvena pravila o svim oblastima života, već da, kako je rekao, "manje teme" prepusti na rješavanje pojedinim državama i regionima.



Uz to, rekao je Kurz, "EU treba približiti narodu - veoma je važno da se sretnemo i pogledamo u oči".



"Ne smije biti članica prvog i drugog reda, niti razmjena argumenata u kojima se neki osjećaju moralno superiornijim od drugih. Kao Predsjedništvo (EU), otvoreni smo za svaki prijedlog koji nas zbližava i jača našu Uniju, mnogo više od same monetarne zone", rekao je Kurz.



Na kraju intervjua, Kurz se založio za postepenu normalizaciju odnosa EU s Moskvom, uz ocjenu da "bez Rusije ne može biti održivog mira u Evropi".



"U vezi s pitanjem sankcija EU protiv Rusije, uvedenih zbog njenog kršenja međunarodnog prava, mi smo jasno na istoj liniji s našim evropskim partnerima", rekao je Kurz.



Međutim, nastavio je kancelar, "nadamo se da će doći do napretka u primjeni odredaba sporazuma iz Minska (o okončavanju krize u Ukrajini), što bi bila osnova za postepeno smanjenje sankcija".





(24sata.info)