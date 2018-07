Predsjednik Rusije Vladimir Putin i šefovi država i vlada više zemalja prisustvat će današnjoj fudbalskoj utakmici Hrvatske i Francuske u finalu Svjetskog prvenstva u Moskvi, a očekuje se i dolazak filmskih i muzičkih zvijezda.

Kremlj je saopštio da će Putin prisustvovati ceremoniji zatvaranja Svetskog prvenstva i finalnoj utakmici, a na stadionu Lužnjiki biće i predsjednici Francuske i Hrvatske, Emmanuel Macron i Kolinda Grabar-Kitarović, koji će navijati za svoje reprezentacije, prenosi France Presse.



Prisutan će biti i katarski emir, šeik Tamim bin Hamad al-Tani, čija će zemlja biti domaćin narednog Svjetskog prvenstva 2022. godine.



Očekuje se i dolazak palestinskog predsednika Mahmouda Abbasa, mađarskog premijera Viktora Orbana, predsjednika Bjelorusije Alexandera Lukashenka, kao i lidera Moldavije, Jermenije, Kirgistana, Gabona i Sudana, naveo je Kremlj, prenosi Beta.



Zvaničnu himnu Svjetskog prvenstva "Live it up" izvešće na ceremoniji zatvaranja američki pjevač i glumac Will Smith, portorikanski pjevač Nicky Jam i albanska pevačica Era Istrefi.



Finale će, između ostalih, gledati i pjevač benda Rolingstones Mick Jagger i atletska zvijezda Usain Bolt.



