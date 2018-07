Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se 2020. godine kandidovati za novi mandat, jer to "svi od njega žele".

Trump je rekao da u redovima Demokratske stranke nema kandidata koji bi ga porazio, prenose agencije.



Prije odlaska iz Velike Britanije, Trump je prekršio protokol, jer je javno objavio detalje razgovora sa britanskom kraljicom Elizabetom Drugom o kompleksnosti Brexita.



Novinar lista "Mejl on Sandej" upitao ga je da li je sa kraljicom razgovarao o Brexitu, a Trump je odgovorio pozitivno.



"Izjavila je da je to veoma kompleksan problem. Mislim da niko nema pojma koliko će to biti komplikovano. Svi misle da će biti jednostavno ili čekaju šta će se desiti", rekao je Trump.



Prema njegovim riječima, kraljica je "izvanredna žena, oštroumna, lijepa i da kada to kaže misli, kako spolja tako i iznutra".



Trump je iz Velike Britanije otputovao u Finsku na samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.



