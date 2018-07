Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija uvelo je u petak embargo na oružje Južnom Sudanu, skoro pet godina nakon što je buknuo građanski rat u toj zemlji.

Foto: Arhiv

Američki nacrt rezolucije dobio je podršku od minimalno devet traženih glasova, dok su se Rusija, Kina, Etiopija, Bolivija, Ekvatorijalna Gvineja i Kazahstan suzdržali, u jeku regionlnih napora da se revitalizira južnosudanski mirovni proces.



Zapadne države i zvaničnici UN-a već dugo pozivaju na embargo na oružje za Južni Sudan. Američki pokušaj da se uvede ta mjera u decembru 2016. - u okviru prethodne administracije predsjednika Baracka Obame - nije dobio dovoljno glasova podrške.



- Južnosudanski narod prošao je kroz nezamislive patnje i bio je izložen neizrecivim zvjerstvima. Njegovi čelnici iznevjerili su ga. Potrebno je da se nasilje zaustavi - izjavila je novinarima prije glasanja američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley.



Južni Sudan, koji se otcijepio od susjednog Sudana u 2011., zahvaćen je građanskim ratom otkako je u 2013. izbilo političko suparništvo između predsjednika Salve Kiira i njegovog bivšeg zamjenika Rieka Machara. Rat je bio praćen optužbama UN-a za zločine koje su počinile sve strane u sukobu i strahovanjima od mogućeg genocida.



Mirovne snage UN-a razmještene su od južnosudanske objave nezavisnosti u 2011. Vlada i opozicija potpisali su prošlog petka sigurnosne aranžmane koji su uslijedili nakon primirja objavljenog u prošlom mjesecu.



Etiopski ambasador u UN-u Tekeda Alemu poručio je Vijeću prije glasanja da bi uvođenje embarga podrilo mirovni proces i kako Afrička unija i istočnoafrički regionalni blok IGAD vjeruju da "sada nije odgovarajuće vrijeme za poduzimanje takvih mjera".



Kineski ambasador u UN-u Ma Zhaoxu kazao je da Vijeće sigurnosti treba saslušati afričke čelnike po tom pitanju.



Južnosudanski ambasador u UN-u Akuei Bona Malwal izjavio je da će rezolucija Vijeća "potkopati mir" i da je "šamar u lice onim organizacijama koje pokušavaju donijeti mir u Južni Sudan".



Junosudanski parlament u četvrtak je, ipak, glasao da produži mandat Kiiru do 2021., u potezu koji će vjerovatno potkopati mirovne pregovore jer su opozicione grupe saopćile da će ta promjena biliti nelegalna.



Britanska ambasadorica u UN-u Karen Pierce izjavila je nakon glasanja u vijeću:



- To nije rezolucija o mirovnom procesu. To je rezolucija koja ima za cilj da zaštiti narod Južnog Sudana. Očekujemo da se mirovni proces nastavi, prenosi Reuters.





(FENA)