Jean-Yves Le Drian, ministar vanjskih poslova Francuske kazao je da će se Evropa ustati protiv napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da destabilizuje Evropsku uniju i poremeti međunarodnu saradnju.

Jean-Yves Le Drian / 24sata.info

On je u petak za televiziju BFM izjavio da Trump “ne može tolerisati to što postoji cjelina koja se zove Evropska unija“.



“Ali, Evropa neće dozvoliti da se destabilizuje“, naglasio je Le Drian.



Francuski šef diplomatije kazao je kako Trump planira burno putovanje Evropom. Le Drian, također, smatra da Trump samo vjeruje u konfliktne odnose i optužio ga da pokušava uništiti multilateralne napore za podsticanje trgovine, borbe protiv klimatskih promjena i kontrolu iranskih nuklearnih aktivnosti.



Trump je ove sedmice na Samitu NATO-a u Briselu uznemirio evropske saveznike i zatim okrivio britansku premijerku Theresu May da je previše mekana u pregovorima sa EU u vezi sa Brexitom.





(AA)