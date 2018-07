Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak kako ne očekuje "Perry Mason" momenat kada se on i ruski predsjednik Vladimir Putin sastanu početkom iduće sedmice.

Trump je izjavio da će potegnuti pitanje navoda o ruskom uplitanju na američkim predsjedničkim izborima u 2016. tokom razgovora s Putinom. On je, međutim, kazao kako ne smatra da će Putin reći "ulovio se me".



Američke obavještajne agencije zaključile su da se Rusija miješala u izbore u pokušaju da pomogne Trumpu da bude izabran za predsjednika. Trump je također ponovio Putinove demante.



Perry Mason je advokat koji je branio lažno optužene ljude u dugotrajnoj američkoj televizijskoj drami istog imena.



Trump je dodao da će raspravljati o drugim temama s Putinom, među kojima su Ukrajina, Sirija i druge regije Bliskog istoka, kao i o nuklearnom neširenju.



Planirano je da se dvojica čelnika sastanu u ponedjeljak u Helsinkiju, prenosi Associated Press.





