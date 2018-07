Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer najavio je da administracija ima namjeru uvesti dodatne 10-postotne carine na 200 milijardi dolara vrijedan kineski uvoz.

Donald Trump

Dužnosnici administracije rekli su da će dvomjesečni proces omogućiti javnosti da komentira predložene carine prije nego se popis finalizira tako da one neće stupiti na snagu prije septembra.



Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa jača tako pritisak u trgovinskom ratu s Kinom u kojem su prošle sedmice uvedene carine na 34 milijarde dolara vrijedan kineski uvoz.



Peking je na to odgovorio recipročnim mjerama.



– Kao odgovor na kineske protumjere i s obzirom na to da Kina ne mijenja svoje prakse, predsjednik je naredio trgovinskom predstavniku da krene u proces čiji je cilj nametanje carina od 10 posto na dodatni uvoz vrijedan 200 milijardi dolara – pojasnio je Robert Lighthizer.



