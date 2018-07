Američki predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio kako ne može ocijeniti je li mu Vladimir Putin prijatelj ili neprijatelj ali unatoč tome misli da bi sastanak s ruskim predsjednikom mogao biti najjednostavniji dio evropske turneje koja uključuje sastanak u NATO-u i posjet Velikoj Britaniji.

Obraćajući se novinarima pred Bijelom kućom prije odlaska na sedmodnevno službeno putovanje, Trump je ponovno kritizirao NATO-ove saveznike zbog toga što ne troše dovoljno sredstava na vlastitu obranu te je upozorio na političke napetosti u Velikoj Britaniji zbog vladinih planova o izlasku iz EU-a.



"Dakle, imam NATO, imam Veliku Britaniju koja je u nekakvim previranjima i imam Putina. Iskreno, Putin mi se čini najlakšim među njima. Ko bi pomislio?", kazao je američki predsjednik, prenosi Hina.



"Vidjet ćemo kako će to ići", odgovorio je na pitanje o summitu s Putinom koji će se održati u ponedjeljak u Helsinkiju, a na pitanje o tomu je li Putin prijatelj ili neprijatelj, odgovorio je: "To vam sada stvarno ne mogu reći. Po mojem mišljenju on je - suparnik".



