Bivši britanski ministar vanjskih poslova Lord Carrington preminuo je u 99. godini.

Lord Carrington / 24sata.info

Dugogodišnji političar i poslanik britanskog Doma Lordova, Peter Carrington, bio je jedini preživjeli član poslijeratne vlade Winstona Churchilla u kojoj je obavljao dužnost ministra poljoprivrede.



On je bio na nekoliko vodećih pozicija u britanskoj politici, uključujući pložaj ministra odbrane i ministra vanjskih poslova.



Dom Lordova objavio je na svom websiteu da je on preminuo u ponedjeljak.



"Smrt Petera Carringtona u 99. godini označava kraj jedne ere i gubitak državnika koji je bio poštovan širom svijeta zbog svog izuzetnog doprinosa javnoj službi. Samo je nekolicina ljudi tako dugo i predano služila svojoj zemlji kao Lord Carrington - od zapovjednika tenkovske jedinice u Drugom svjetskom ratu tokom koga je odlikovan Vojnim križom, do službi u vladama u vrijeme dvoje monarha i šest premijera, još od vremena Winstona Churchilla. On je bio omiljeni i poštovani član Doma Lordova skoro osam decenija i služio je s velikom predanošću i integritetom u vladi", izjavila je britanska premijerka Theresa May u reakciji na Carringtonovu smrt.



Konzervativni poslanik bio je najpoznatiji po svojoj ostavci na položaj ministra vanjskih poslova tri dana nakon argentinske šokantne invazije na Falklandske otoke u 1982.



Ondašnja premijerka Margaret Thatcher pokušala je da ga razuvjeri od podnošenja ostavke, ali on je smatrao da mora odstupiti uprkos činjenici da nije snosio nikakvu odgovornost u neuspjehu vlade da predvidi invaziju.



Lord Peter Carrington igrao je ključnu ulogu u uspostavi moderne države Zimbabve, predsjedajući razgovorima u Lancaster Houseu u 1979. koji su doveli do stvaranja nove države na teritoriji nekadašnje južne Rodezije.



On je kasnije obavljao dužnost generalnog sekretara NATO-a u periodu 1984-88. godine.



U oktobru 1991. on je stvorio plan za rješenje jugoslavenske krize po kome je bivšu Jugoslaviju trebalo reorganizirati u labavi savez suverenih i nezavisnih država (Carringtonov plan), ali je plan propao nakon njegovog odbijanja Srbije, a nakon nje i Crne Gore, prenosi BBC.



(FENA)