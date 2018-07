Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je najavio da će se početi raditi na "okvirima i pravilima" za islam u Francuskoj, pišu agencije.

Emmanuel Macron / 24sata.info

U svom godišnjem obraćanju na zajedničkoj sjednici parlamenta francuski predsjednik je rekao da "Francuska nema razloga imati više problema s islamom nego s bilo kojom drugom religijom".



No, rekao je, "postoji radikalno, agresivno čitanje islama koje dovodi u pitanje naša pravila i zakone kao slobodne države i društva čija načela ne slušaju vjerske parole".



Francuske vlade godinama nastoje dokučiti kako se nositi s rastućom popularnošću krutih i radikalnih tumačenja islama u siromašnim predgrađima s velikim udjelom stanovništva useljeničkog porijekla.



Macron je rekao da "golema većina" francuskih muslimana odobrava sekularnost gdje "društvo i država poštuju vjernike, a vjernici poštuju društvo i načela države koja pripada svima".



"Zato ćemo, počevši od jeseni, razjasniti tu situaciju dajući islamu okvir i pravila, uz jamstvo da će svugdje biti prakticiran u skladu sa zakonima Republike", rekao je.



"Učinit ćemo to s francuskim narodom koji pripada toj religiji i njegovim predstavnicima", obećao je.



Strogi francuski zakon o razdvajanju države i crkve i nepostojanje hijerarhije u sunitskom islamu francuskim je vlastima do sada otežavao nalaženje sugovornika, odnosno organizacije koja bi mogla nastupati kao islamsko vjersko vodstvo.



Prava granica Europe je ona koja dijeli progresivne od nacionalista



U svom govoru Macron je, među ostalim, rekao i da je prava granica u Europi ona koje dijeli "progresivne" od "nacionalista" i nastojao odgovoriti na kritike da predsjednik pripada elitama.



"Stvarna granica koja prolazi Europom je danas ona koja dijeli progresivne od nacionalista. (...) Bit će teško, ali je borba jasno postavljena", rekao je Macron i najavio da će ona biti "u središtu europskih izbora 2019. godine".



Europski izbori 2019. godine su od ključne važnosti, ocijenio je Macron koji se zalaže za obnovu europskog projekta u pravcu "suverenije, ujedinjenije i demokratskije Europe".



"Kako se u srcu bilo kakve prijetnje nalazi i velika prilika, na ovoj krizi ćemo naći ključeve europske moći, europske neovisnosti, europske svijesti sutrašnjice, nakon 70 godina mira tijekom kojih smo prečesto iz vida gubili sam smisao Europe ", nastavio je Emmanuel Macron.



Govoreći o "francuskom projektu" reforme Europe, koji se suočava sa slabljenjem njemačke kancelarke Angele Merkel i stalnim usponom populizma, pa i u državama osnivačima Unije poput Italije, Emmanuel Macron je rekao da je taj projekt već ostvario "realni napredak za koji su neki mislili da je nemoguć".



Francuski je predsjednik u svom govoru nastojao i uzvratiti kritičarima koji su ga nazvali "predsjednikom bogatih" i optužili ga da je elitist, arogantan i bez dodira s narodom.



Njegov je 90-minutni govor u mnogim aspektima bio priznanje da je od sebe otuđio jedan dio birača, posebice nizom reformi koje idu u prilog poslovnom sektoru, no istaknuo je da su one bile potrebne kako bi oživjele gospodarstvo i osnažile Francusku.



"Znam da ne mogu sve, znam da ne mogu u svemu uspjeti", rekao je zastupnicima bivši bankar i sebe nazvao "skromnim ali odlučnim".





(Hina)