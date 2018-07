Britanska premijerka Theresa May imenovala je u ponedjeljak navečer Jeremyja Hunta za novog ministra vanjskih poslova nakon iznenadne ostavke Borisa Johnsona na tu dužnost, objavio je Downing Street.

Jeremy Hunt / 24sata.info

Johnson je u ponedjeljak podnio ostavku i u pismu poručio da "san o brexitu umire", te da će Britanija završiti kao kolonija EU-a, dok je May u svojem pismu sad već bivšem šefu diplomacije kazala da je "pomalo iznenađena", nakon produktivnih razgovora o brexitu u petak.



"Kraljica je sretna što može potvrditi imenovanje Jeremyja Hunta za ministra vanjskih poslova i Commonwealtha", objavile su službe Therese May u priopćenju. Jeremy Hunt, dosadašnji ministar zdravstva, podupirao je ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u EU-u.



Premijerka je prije toga održala sastanak sa zastupnicima svoje Konzervativne stranke u pokušaju da dobije njihovu potporu za svoj plan za brexit, za koji je jedan od sudionika rekao da je prošao "vrlo dobro". Reuters piše da su May članovi njezine stranke i dočekali i ispratili pljeskom, prenosi Hina.



Više zastupnika njezine stranke također je reklo kako ne očekuju da će doći do glasovanja o povjerenju premijerki, bez obzira što je u ponedjeljak ostala bez dva važna ministra. Osim Johnsona, ostavku je dao i ministar za brexit David Davis.



(24sata.info)