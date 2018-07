Chantawong, 25-godišnji nogometni trener s Tajlanda koji je poveo 12 dječaka iz svog kluba u istraživanje spilje, za neke je glavni krivac za ovu nesreću.

Ali na društvenim mrežama mnogi su korisnici s Tajlanda i iz ostatka svijeta stali u njegovu obranu, dajući mu zaslugu za skrb i utjehu djeci tijekom zadnjih 15 dana koje su proveli zajedno u poplavljenoj spilji, na malenom sprudu okruženom vodom.



"S 25 godina, ovaj trener je i sam još dijete. Ali očito je bio velika inspiracija dvanaestorici dječaka čiji moral, izgleda, nikad nije pao unatoč svemu kroz što su prošli. Veliki respekt za ovog trenera!" napisala je tako jedna tviterašica.



Izgubio cijelu obitelj s 10 godina, otišao u samostan, na kraju postao trener



Drugi tviteraš je otkrio da je Akkapol izgubio obitelj još kao dijete. Nakon ove tragedije otišao je u samostan, ali se ipak vratio i na kraju "cijeli svoj život posvetio treniranju djece". "Održao je 12 djece na životu bez hrane i svjetla 9 dana. On će sutra zadnji izaći, a ima samo 25 godina. Ne zaboravite na njega", dodao je. Još je jedan tviteraš istaknuo da je trener pomogao djeci da meditiraju kako bi sačuvali snagu.



U pismu se ispričao roditeljima, oni mu odgovorili da ga ne krive



A njegova teta Amporn Sriwichai također se javno zauzela za njega, tvrdeći da je on dobra osoba i da nije htio dovesti djecu koju je vodio u ovu iznimno opasnu situaciju. U razgovoru za CNN, Ampron je objasnila da je Akkapol ostao siroče sa samo 10 godina te da je iskusio "mnoge nevolje".



Dječaci, članovi lokalnog nogometnog kluba Divlje svinje, u dobi su od 11 do 16 godina. U akciji spašavanja, koja je nakon višednevnih priprema počela jučer, danas i jučer izvučeno je osam dječaka, a njih još četiri i trener i dalje su u spilji.



Akkapol je u spilji napisao i pismo svojoj teti i baki koje su ga odgojile kad je ostao bez roditelja, poslavši ga preko spasioca. "Mojoj teti i baki, ok sam, ne brinite o meni previše. Čuvajte svoje zdravlje. Teta, molim te, reci baki da mi napravi sok od povrća i zapečenu svinjetinu kad izađem. Doći ću i pojesti to. Volim vas sve."



Napisao je pismo i roditeljima djece koja su s njim ostala zarobljena u spilji, moleći ih da mu oproste za njegovu nesmotrenost. Pismo je objavio CNN.



"Dragi roditelji,



Sva su djeca dobro. Tu su ljudi koji se zaista dobro brinu o njima. Obećavam da ću se brinuti o djeci najbolje što mogu. Hvala vam za vašu podršku. Roditelji, zaista mi je žao", napisao je mladi trener.



A evo što su mu roditelji odgovorili.



"Dragi treneru Ake,



Mi, roditelji članova nogometnog kluba, vjerujemo u tebe i tvoj duh, vjerujemo da si se dobro brinuo o djeci. Samo želimo da znaš da ovo nije tvoja krivica. Mi te ne krivimo i samo želimo da i ti ne kriviš sebe. Razumijemo situaciju koja se dogodila i podržavamo te. Cijenimo tvoju podršku i brigu za našu djecu. Čekamo vijesti da ste svi izišli iz spilje sigurno, što prije to bolje", stoji u pismu roditelja, prenosi Index.



(24sata.info)