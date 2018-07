Premijerka Theresa May branila je u ponedjeljak svoj plan o trgovinskim vezama s EU nakon Brexita, rekavši da je to jedini put da se izbjegne stvaranje takozvane "tvrde granice" s Irskom.

Theresa May / 24sata.info

May je poručila donjem domu parlamenta da je njen program - koji bi omogućio slobodnu razmjenu roba, ali ne i usluga - "pravi Brexit" jer bi omogućio izbjegavanje provjera na granici sa Sjevernom Irskom, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva.



"Ono što mi predlažemo je sporno za EU. To zahtijeva od njih da ponovo razmisle, da gledaju dalje od pozicija koje su zauzeli i da pristanu na novi i pravedni balans prava i obaveza", izjavila je britanska premijerka.



May je odala počast dvojici ključnih ministara u vladi koji su podnijeli ostavke umjesto da su prihvatili njen plan britanskog napuštanja Evropske unije.



Ona je poručila donjem domu da su ministar za Brexit David Davis i ministar vanjskih poslova Boris Johnson dali značajan doprinos Britaniji, ali da se nisu složili s njom oko "najboljeg načina" provedbe Brexita.



"Mi se nismo usuglasili oko najboljeg načina provedbe naših zajedničkih obaveza da ispoštujemo rezultat referenduma (o napuštanju EU)", kazala je May.



Davis je podnio ostavku na položaj ministra za Brexit u nedjelju navečer, navodeći da ne može podržati prijedloge o tjesnim trgovinskim i regulatornim vezama s EU. Johnson je podnio ostavku danas, neposredno prije obraćanja premijerke May parlamentu, prenosi Associated Press.



(FENA)