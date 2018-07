Četvorica od dvanaestorice dječaka zarobljenih 16 dana u poplavljenoj tajlandskoj špilji izvučena su u danas na površinu, zahvaljujući odvažnoj i opasnoj misiji ronilaca.

"Danas smo uspjeli spasiti četvoricu dječaka koje smo sigurno prevezli u bolnicu Prakanukrua", izjavio je šef misije spašavanja Narongsak Osotanakorn, kazavši kako operacija "protiče glatko".



Tajlandski dužnosnici izvijestili su da je prva faza akcije završena, a guverner pokrajine Čang Rai na konferenciji za novinare je rekao da će za pripremu spašavanja preostalih dječaka i njihova trenera biti potrebno najmanje deset sati.



Zašto je spašavanje uopće prekinuto?



Iako se odluka da se akcija spašavanja prekine može činiti iznenađujućom, budući da su spasilačke ekipe ranije izvijestile da traje teška utrka s vremenom i da dječake i trenera moraju iz spilje izbaviti čim prije, šef misije spašavanja Narongsak Osotanakorn otkrio je na presici zašto je misija zasad zaustavljena.



"Akciju spašavanja moći ćemo nastaviti kada za to budemo spremni. Bit ćemo spremni vrlo brzo, ali prvo moramo pripremiti sve boce s komprimiranim zrakom. Sve što nam je potrebno za spašavanje dječaka smo iskoristili i moramo sve ispočetka pripremiti za novu fazu spašavanja.



Ne mogu sa sigurnošću reći kada ćemo nastaviti spašavanje, ali vjerujem da ćemo biti spremni za idućih 10 do 20 sati", kazao je šef misije na konferenciji za medije.



Ronioci se pripremaju za nove akcije



Tokom noći će na Tajlandu trajati pripreme za novu akciju spašavanja dječaka. Nakon što je prva faza završena, spasioci trebaju odmoriti, ali i, što je još važnije, napuniti spremnike komprimiranim zrakom.



Prema riječima tamošnjih dužnosnika, nova faza spašavanja mogla bi početi tek za 20 sati. Pitanje je samo - hoće li vremenske prilike to dopustiti. Naime, nad spiljom već satima neumorno pada obilna kiša i strah od poplave sve više raste. Prognoze kažu da će kiša padati danima.



"Najgore tek dolazi", kazao je CNN-ova meteorologinja Alison Činčar, prenosi Index.



"Sada se moramo boriti s dvije prepreke - vremenom i vremenskim uvjetima. Protiv toga se borimo od prvog dana. Moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da spasimo preostale dječake, iako je teško boriti se protiv sila prirode", kazao je šef spasilačke misije Narongsak Osothanakorn.



Spasiocima je sada prioritet napuniti spremnike komprimiranim zrakom, što bi moglo trajati satima. Istovremeno razina kisika u spilji pada i na kritičnom je nivou.





