(24SATA.INFO)

Rano jutros po srednjoevropskom vremenu počela je operacija spašavanja 12 dječaka koji su već danima zarobljeni duboko u utrobi tajlandske pećine. Šest dječaka izašlo je iz poplavljene pećine na Tajlandu, saopštile su danas tajlandske vlasti.

Liječnik je kazao kako su prvo izvlačili dječake koji su bili u najlošijem fizičkom stanju.



Prethodno su dva od 12 dječaka izvučena iz poplavljene pećine na Tajlandu.



Objavljene su dramatične fotografije akcije spašavanja.



Ispred pećine čeka trinaest liječničkih ekipa, svaka s vlastitim helikopterom i ambulantnim vozilom, jednim za svakog dječaka i za njihova trenera. Izvor iz bolnice Prachanukroh, od pećine udaljene 70 km za Reuters je kazao da je ondje u punoj pripravnosti pet ekipa hitne medicinske pomoći, a uz njih je spremno još 30 liječnika te da su svi vrlo napeti.



Nakon prvog pregleda u poljskoj bolnici podignutoj pokraj pećine svi će dječaci biti prevezeni u bolnicu.







"Medicinsko osoblje bolnice Prachanukroh sretno je zbog toga što akcija spašavanja dosad teče uspješno, no istodobno su zabrinuti zbog njihova zdravstvenog stanja", kazala je zaposlenica bolnice, želeći ostati anonimna.



Područje oko i ispred bolnice osiguravaju brojni policajci koji patroliraju područjem.



Jutros je 13 ronilaca i pet pripadnika tajlandske specijalne jedinice Foke ušlo u pećinu i počelo operaciju. Po dva ronioca prate svako dijete na putu do izlaza iz pećine.



Nivo vode u pećini opao je za 30 posto i to je najniže od kada su djeca locirana.



Mladi fudbaleri s Tajlanda, uzrasta od 11 do 16 godina, i njihov 25-godišnji trener blokirani su u pećini od 23. juna.

