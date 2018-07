Rano jutros po srednjoevropskom vremenu počela je operacija spašavanja 12 dječaka koji su već danima zarobljeni duboko u utrobi tajlandske pećine.

Foto: 24sata.info

Operacija će trajati satima, a moguće i danima. Riječ je o jako rizičnom pothvatu kojim će se dječake, jednog po jednog, izvlačiti uz pomoć profesionalnih ronioca.



Posljednjih dana, nakon što su u ponedjeljak pronađeni nakon višednevne potrage, dječake se pripremalo na ovaj scenarij. Dostavljena im je hrana, a ronioci koji su od tada cijelo vrijeme s njima učili su ih plivati i roniti, piše Index.



U isto vrijeme trajala je priprema za njihovo spašavanje, a gledalo se više opcija. Od one da stoje u pećini četiri mjeseca i jednostavno čekaju kraj sezone monsuna do one da se nađe alternativni put i izbuši rupa u zemlji.



No na kraju su, u nedostatku vremena, a u strahu od novih padavina, spasioci odlučili da se dječake izvuče ronjenjem.



Cijelu sedmicu ulaz u pećinu, piše BBC, pun je novinara, volontera i članova porodica dječaka. No u nedjelju ujutro po našem vremenu svi su zamoljeni da odu dalje od ulaza. Bilo je jasno da se nešto događa.



Narongsak Osotthanakorn, voditelj operacije spašavanja i lokalni guverner, tada je potvrdio da će 18 ronioca krenuti u spašavanje.



"Ovo je Dan D", rekao je.



''Potvrđujem da smo spremni za današnju operaciju'', kazao je u nedjelju prije početka operacije Narongsak Osotthanakorn, guverner pokrajine Chiang Rai koji predvodi operaciju spašavanja.



''Vrijeme je dobro. Nivo vode je prihvatljiv. Ronioci su spremni. Dječaci su tjelesno, emocionalno i mentalno spremni za izlazak", dodao je.



Svakog će dječaka iz pećine izvesti dva ronioca jednog po jednog, kazao je Narongsak.



Nivo vode unutar spilje snizio se zahvaljujući naporima da se ispumpa pa će se mnogi dijelovi puta dugog četiri kilometra moći proći hodajući, kazao je Narongsak.





Zašto baš sada?



Spasioci su od prvog dana u utrci s vremenom i vodom. Svaki bi krivi korak, svjesni su svi, mogao biti koban. No svjesni su i da bi svako oklijevanje moglo biti jednako kobno.



"Imamo dvije prepreke: vrijeme i vodu. Protiv toga se utrkujemo još od prvog dana. Moramo učiniti što god možemo, iako je borba s prirodom jako teška. Sve što trebamo je vremenski period kad se poslože dobri uslovi za operaciju. Samo smo čekali pravi trenutak", objasnio je Narongsak Osotthanakorn dodavši kako je riječ o periodu koji neće dugo potrajati.



Spasioci su situaciju proglasili najboljom mogućom. Sljedećih dana očekuju se nove velike padavine.



"Nijedan drugi dan nećemo biti spremniji nego smo sad. Ako ovo ne učinimo sad, mogli bismo izgubiti priliku", dodao je Narongsak Osotthanakorn. Dakle, spasioci smatraju da se upravo sada poklopilo najbolje vrijeme - velike pumpe izbacile su zadnjih dana goleme količine vode, a nove velike kiše još nisu počele.





Kako će ih izvući?



Ti se detalji ne znaju, ali vjerovatno je da će dječaci šetati, roniti, plivati i penjati se. Naime, u velikim dijelovima spilje voda je pala do tog nivoa da se može normalno šetati. To bi sve sljedećih dana, kad padne nova kiša, moglo biti potopljeno. Najgori će biti onaj prvi dio gdje će trebati raditi velike zarone. Podsjetimo da je riječ o mračnim i uskim tunelima, a neka od djece ne znaju ni plivati. Neki dijelovi su toliko uski da su ronioci morali skidati boce s kisikom da bi se mogli provući.



Spasioci dječake planiraju izvući u više etapa. Za početak je cilj doći do jednog dijela pećine koja je ovih dana bila unutarnja baza za spasioce. Od tu do izlaza će uglavnom moći šetati. Čim izađu bit će prebačeni u bolnicu.



Roniocima koji su proteklih dana prolazili put do pečine u kojoj su dječaci trebalo je i do šest sati za prolazak, a jedan je tajlandski ronilac izgubio život dok je dopremao boce s kisikom.





Kad će dječaci izaći?



Najvjerojatnije neće izaći svi odjednom. Najranije što se može očekivati je da prvi dječaci budu spašeni danas poslijepodne po našem vremenu, najvjerojatnije iza 15 sati.

(24sata.info)