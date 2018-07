Akcija spašavanja 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine na Tajlandu započela je oko 10 sati po lokalnom vemenu, javljaju svjetski mediji.

Foto: 24sata.info

Spasioci su ušli u pećinu, a prethodno je evakuisano sve osoblje osim spasilaca, ljekara i obezbjeđenja, javlja BBC.



Akciju će sprovesti 13 ronilaca, osam stranaca i pet pripadnika tajlandskih mornaričkih "foka".



Za sada nije jasno na koji način će dječaci biti izvučeni iz pećine Tam Luang, navodi BBC.



BBC takođe navodi da će se na dječake čekati najmanje 11 sati i da bi najranije mogli da se pojave iz pećine oko 21 h po lokalnom vremenu.



Komandir akcije spašavanja dječaka iz pećine na Tajlandu, Narongsak Osatanakorn rekao je da bi spašavanje moglo da traje od dva do četiri dana, javlja AP.



On je rekao da su 12 dječaka i njihov trener fizički spremni i mentalno odlučni za svoje izvlačenje iz pećine.



Komandir kaže za AP da je spremno 13 ambulantnih kola i dva helikoptera na dvije različite lokacije.



Narongsak je takođe naglasio da je akcija započeta jer je nivo vode u pećini optimalan.



Uprkos njegovom upozorenju da bi akcija spašavanja mogla da traje i do četiri, prvi dečak bi mogao da izađe na površinu oko 21 h po lokalnom vremenu.



Komandir akcije spašavanja u subotu je saopštio sa su idealni uslovi za pokušaj spašavanja dječaka u naredna tri do četiri dana.



Juče je, takođe, zvanično počela sezona monsuna u Tajlandu, koja traje do oktobra.



Dječaci se u pećini nalaze od 23. juna.

(24sata.info / NN)