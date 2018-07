Predsjednik Tayyip Erdogan u petak je obećao stvoriti efikasniju vladu kada novo tursko izvršno predsjedništvo bude inaugurirano u idućoj sedmici, rekavši da će nova vlada uključivati ministre koji nisu iz njegove stranke AKP.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Prelazak na predsjednički sistem - ispunjenje Erdoganovog sna dugog 15 godina nakon što je prvi put došao na vlast - kulminirat će u ponedjeljak kada položi zakletvu na novi petogodišnji mandat nakon pobjede na izborima održanim 24. juna.



- Ubrzavamo funkcioniranje države i činimo je efikasnijjnom ujedinjujući institucije koje imaju slične dužnosti i raspuštajući one koje su suvišne - izjavio je on stranačkim zvaničnicima u svom prvom velikom govoru od izbora.



Turci su podržali promjene u političkom sistemu zemlje tjesnom većinom na prošlogodišnjem refrendumu. Kritičari tvrde da će ta transformacija oslabiti demokratiju u članici NATO-a i učvrstit će vladavinu jednog čovjeka.



Na osnovu promjena, položaj premijera bit će ukinut. Predsjednik će birati vlastitu vladu, formirati i regulirati ministarstva i smjenjivati civilne službenike, svbe bez parlamentarnog odobrenja.



- Okupljamo vladu s ministrima koji nisu iz stranke - izjavio je Erdogan, dodajući da će im to "dati priliku da sagledaju stvari na objektivniji način". On bi trebao objaviti novu vladu u ponedjeljak navečer.



Visoki zvaničnik AKP Mustafa Elitas izjavio je novinarima kako bi jedan ili dva ministra mogli biti izabrani iz reda poslanika, ali da bi vladu uglavnom činili ljudi van skupštine, moguće i bivši ministri.



Konačni izborni rezultati objavljeni u srijedu pokazali su da j AKP osvojila 295 mjesta u 600-članom parlamentu, dok je njena nacionalistička saveznica MHP osvojila 49 mjesta. Erdogan je osvojio 52,59 posto glasova u predsjedničkim izborima.



Erdogan će položiti zakletvu u parlamentu 9. jula u 16 sati po lokalnom vremenu prije ceremonije u njegovoj palati, otvarajući put da izvršno predsjedništvo zamjeni parlamentarni sistem u kome premijer i vlada imaju njaviše ovlasti.



U dekretu objavljenom u ovoj sedmivci već su uvedene prfomjene zakona koji datiraju od 1924. godine - upravo nakon što je Mustafa Kemal Ataturk osnovao Tursku Republiku - do 2017., uklanjajući pominjanje premijerskog položaja, prenosi Reuters.







(FENA)