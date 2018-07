Najmanje 33 osobe preminule su u toplotnom valu koji je zahvatio južni dio kanadske pokrajine Quebec, saopćili su zvaničnici.

Foto: 24sata.info

Velike vrućine počele su prošlog petka s temperaturama od 35 stepeni Celzijusa uz visok nivo vlage.



Broj preminulih rastao je iz dana u dan tokom ove sedmice, a većina žrtava je u dobi između 50 i 80 godina.



To je najteži toplotni val koji je zahvatio tu kanadsku pokrajinu u više decenija, saopćili su zvaničnici.



Zatražili su od građana da piju puno vode i da se drže hladovine.



- Činimo sve što je u našoj moći - izjavila je gradonačelnica Montreala Valerie Plante.



Gradske vlasti otvorile su bazene i klimatizirane prostore za građane.



Gradonačelnica Plante kazala je da radnici hitne pomoći idu od vrata do vrata, provjeravajući oko 15.000 građana iz ranjive kategorije stanovništva.



Do sada je 18 od 33 smrtna slučaja registrovano u Montrealu, najmnogoljudnijem gradu u pokrajini, a ostali u okolnim regijama.



- Računam na građane Montreala da će pokucati na vrata susjeda, samo da ustanove da li se ta osoba dobro osjeća. To je timski napor - kazala je Plante.



Toplotni val može biti posebno koban među izrazito mladim i veoma starim osobama krhkog zdravlja, tvrde zdravstveni zvaničnici.



Zvaničnica javnog zdravstva Montreala Mylene Drouin izjavila je za CBC da je većina preminulih bila starija od 65 godina, da nisu boravili u klimatiziranim prostorijama i da su i ranije imali zdravstvenih problema.



Prosječne temperature u Montrealu u ovo doba godine prelaze znatno iznad 25 stepeni Celzijusa.



Toplotni val trebao bi ublažiti u petak, s najvišim temperaturama do 24 stepena, prenosi BBC.





(FENA)