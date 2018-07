Evropa bez unutarnjih granica može postojati samo ako postoji funkcionalna vanjska granica, izjavio je u četvrtak u Beču austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Sebastian Kurz / 24sata.info

- Naš je cilj Evropa bez unutarnjih granica. Mislimo da će Evropa bez unutarnjih granica biti moguća u budućnosti ako postoji funkcionalna vanjska granica - rekao je Kurz na konferenciji za novinare u Beču, dodajući da je stoga "nažalost" i dalje potreban nadzor na granici između Austrije i Slovenije.



Austrija, koja je 1. jula preuzela rotirajuće predsjedništvo EU-a, kao svoj prvi prioritet je stavila pitanje migracija, pri čemu se zauzima za jačanje borbe protiv ilegalnih migracija, što znači jačanje kontrola na vanjskim granicama.



Kurz je rekao da treba jačati schengensku granicu, ali "granice našeg kontinenta, posebno u Sredozemnom moru".



-Važno je da imamo zajednički cilj, što je tokom proteklih godina bilo teško postići. Fokus je bio na distribuciji tražitelja azila, a sada govorimo o jačanju vanjskih granica, što je pozitivna promjena - kaže Kurz, dodajući da je potrebno ojačati Frontex, koji bi trebao već do 2020. godine imati 10.000 pripadnika.



Austrijski dužnosnici ističu da ne žele biti "predsjedništvo koje će se baviti samo jednom temom", to jest migracijama, što je očito odgovor na kritike da su jedno od pitanja koje zauzima visoko mjesto u nacionalnoj politici podigli na evropski nivo.



Slogan austrijskog predsjedništva je "Evropa koja štiti". Kancelar Kurz ističe da je prvi prioritet sigurnost i borba protiv ilegalnih migracija, što uključuje jačanje nadzora na vanjskim granicama.



Što se tiče spornih kvota za raspodjelu azilanata po zemljama članicama, Kurz kaže da je Austrija uvijek bila "skeptična oko tih kvota jer nema garancija da će to funkcionirati".



Pitanje obavezujućih kvota glavna je prepreka za reformu evropskog sistema azila, jer mu se protivi više zemalja, a najglasnije su članice Višegradske grupe - Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka.





(FENA)