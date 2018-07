Premijer Republike Turske Binali Yildirim izjavio je danas u Ankari kako će u ponedjeljak, 9. jula, nakon imenovanja novog kabineta, biti ukinuto i vanredno stanje u ovoj zemlji.

Binali Yildirim / 24sata.info

Yildirim je bio gost današnjeg uredničkog kolegija AA u Ankari, gdje je odgovarao na pitanja novinara i urednika AA iz svih dijelova svijeta, te se osvrnuo na aktuelna dešavanja u Turskoj. Yildirim je na pitanja novinara odgovarao u svojstvu posljednjeg turskog premijera, obzirom da ova zemlja u ponedjeljak prelazi na predsjednički sistem, a u kojem funkcije premijera više neće biti.



Na pitanje novinara oko vanrednog stanja u zemlji, Yildirim je istakao kako će ono biti ukinuto u ponedjeljak, nakon što bude imenovan novi kabinet.



Upitan da prokomentariše i navode oko toga da bi mogao obnašati funciju predsjednika parlamenta Republike Turske, Yildirim je odgovorio: "Ja ne odlučujem. Ako moj lider, predsjednik stranke, donese odluku, spreman sam obaviti svaki zadatak".



Yildirim je govorio i o predsjedničkom sistemu vođenja države, na koji će Turska preći u ponedjeljak, te istakao kako je uloga parlamenta Turske u novom sistemu puno važnija.



Dotakao se i predsjedničkih i parlamentarnih izbora u njegovoj zemlji, održanih 24. juna. Yildirim je rekao da je vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti), u odnosu na prošle izbore (2015.), zabilježila pad broja glasova i zastupnika.



"Tu je poruku AK Partija primila", poručio je Yildirim.



Kada je riječ o borbi protiv terorizma, Yildirim je istakao kako je njegova zemlja u posljednje dvije godine koristila drugačiji metod u borbi protv terorizma.



"Posebno nakon pokušaja puča 15. jula donijeli smo odluku da ćemo se u borbi protiv terorizma bazirati na napad, a ne na odbranu. Terorizam moramo uništiti gdje god se on nalazio. Riješili smo prostor od 400 kilometara kvadratnih, na potezu od Sredozemlja do zapada Eufrata", kazao je Yildirim.



Dodao je kako Turska u Manbiju sarađuje s Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kako njegova zemlja ne želi nikakvu prijetnju na istoku Eufrata, te kako Turska to jasno govori SAD-u.



"Kako bi se normalizovali odnosi Turske i SAD-a, te bili nastavljeni kako priliči NATO saveznicima, postoje koraci koje mora napraviti SAD", poručio je Yildirim.



Ukazao je i na opasnost terorističke organzacije FETO, odgovorne za pokušaj puča u Turskoj, te kazao kako FETO, ne samo u Turskoj, na isti način djeluju u 160 zemalja svijeta.



(AA)