Neimenovani visoki zvaničnik iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa objelodanio je da je Tramp na jednom sastanku prošle godine upitao svoje savjetnike zašto jednostavno ne izvrše invaziju na Venecuelu s ciljem svrgavanja predsjednika Nikolasa Madura.

Arhiv / 24sata.info

AP navodi da je u tom trenutku počinjala velika politička kriza u Venecueli.



Trump je, naime, prema tim izvorima, 10. avgusta prošle godine na sastanku u Ovalnoj sobi zapitao svoje savjetnike zašto SAD jednostavno ne izvrše invaziju na Venecuelu, makon čega je u prostoriji zavladao muk.



Sastanku su, kako se navodi, između ostalog, prisustvovali i tadašnji državni sekretar SAD Rex Tillerson i tadašnji savjetnik za nacionalnu bezbjednost Herbert Rejmond Mekmaster.



Zvaničnik, kojeg AP predstavlja kao nekog ko je upoznat sa dešavanjima na sastanku u Ovalnoj sobi, priča da su Mekmaster i drugi, jedan po jedan, pet minuta objašnjavali Trumpu kako bi vojna intervencija u Venecueli bila loš potez i mogla bi da dovede do toga da Amerika izgubi teško stečenu podršku među latinoameričkim vladama.



Trump nije odustajao, navodi zvaničnik, ali nije davao znake da će narediti vojnu intervenciju.



Zvaničnik kaže da se Tramp u tim momentima pozivao i na invazije Paname i Grenade tokom 80-ih godina, koje se kako navodi agencija, vode kao uspjesi u američkoj diplomatiji.



Agencija navodi da Trump nije odustao od ideje, uprkos naporima savjetnika da ga od iste odvrate.



Trump je već 11. avgusta uzbunio i prijatelje i neprijatelje pričom o mogućnoj "vojnoj opciji" svrgnjavanja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, navodi AP. Priče o intervenciji koje su tada izašle u javnost tumačene su u američkim političkim krugovima kao "prazne prijetnje nekadašnje rijaliti zvijezde koja je postala vrhovni komandant", navodi agencija.



Agencija dodaje, pozivajući se na trojicu visokih kolumbijskih zvaničnika, koji su u februaru ove godine pričali za "Politiko" da je Tramp u periodu nakon 11. avgusta razgovarao o invaziji i sa tadašnjim predsjednikom Kolumbije Huanom Manuelom Santosom.



Potom je u septembru 2017. godine, na privatnoj večeri tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarao o invaziji sa četvoricom latinoameričkih saveznika, uključujući i Santosa, prenio je "Politiko", pozivajući se na tvrdnje trojice kolumbijskih zvaničnika.



Neimenovani američki zvaničnik dodaje da je Trumpu poručeno da ne pominje invaziju, ali je on tokom večere za vrijeme Generalne skupštine UN nju pomenuo, naglasivši pritom da mu je poručeno da "o tome ne priča".



Trump je, kako prenosi AP, išao od lidera do lidera, pitajući ih da li su sigurni da ne žele vojnu intervenciju i svi do jednog su mu rekli da su sigurni.



Na kraju je Mekamaster "odvukao" Trumpa sa strane i objasnio mu opasnosti koje sa sobom nosi invazija, priča neimenovani američki zvaničnik.



Bijela kuća je odbila da komentariše ove navode, poručivši da ne komentarišu privane razgovore, ali je portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost SAD ponovio da će Amerika razmotriti sve dostupne opcije kako bi Venecueli vratila stabilnost i demokratiju, navodi AP.

(Tanjug)