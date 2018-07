Objavljen je novi video dječaka zarobljenih duboko u spilji u Tajlandu. Na snimci koju je na svojoj Facebook stranici objavio The Navy Seal vidi se svih 12 dječaka. Svi su u relativno dobrom stanju, ali su slabi, izgladnjeli i umorni.

Foto: Agencije

Sa smiješkom na ustima, dečki su se, jedan po jedan, predstavili snimatelju i pozdravili starim tajlandskim pozdravom, piše BBC. Na snimci se vidi da su zaogrnuti dekama, a jedino svjetlo su reflektori koje su spasioci donijeli sa sobom.



"Zdrav sam", kaže jedan. "Hvala vam", dodaje drugi.



Dječaci uče roniti.



"Vježbaju stavljanje maske i (podvodno) disanje", rekao je na konferenciji za novinare Narongsak Osotthanakorn, zapovjednik spasilačke misije i guverner pokrajine Chiang Rai gdje se špilja nalazi.



"Ali poplava u pećini još je prevelika da bi oni mogli roniti. Idealna situacija bila bi da je spilja potpuno suha, ali za to treba predugo čekati", kazao je.



"Ima dovoljno hrane za njih u pećini i čim se razina vode spusti izvest ćemo ih vani", dodao je guverner.



S njima u spilji je, osim spasioca koji im pomažu, i vojni liječnik. S njima je i jedna medicinska sestra.



Sura Jeetwatee, liječnik koji je dio spasilačke operacije, rekao je da dječaci mogu hodati, a da su preživjeli tako što su pili vodu iz stalaktita.



Dječaci koji su stari između 11 i 16 godina te njihov 25-godišnji trener pronađeni su u ponedjeljak, nakon očajničke potrage koja je trajala devet dana. Dječaci su bili u spilji kad im je voda prepriječila izlaz i zarobila ih.



No sad se pojavio novi veliki problem. Nitko ne zna kako dječake izvući iz spilje. Naime, da bi došli do njih, spasioci su morali roniti više stotina metara. Riječ je o mračnim, uskim i blatnjavim tunelima ispunjenim vodom koji predstavljaju velik izazov i iskusnim ljudima. Takav put mogao bi biti poguban za djecu, posebno kad se uzme u obzir da su dječaci redom fizički slabiji zbog višednevnog boravka u spilji bez hrane i svjetlosti.



Neizvjesno spašavanje



Ono što spasitelje još više zabrinjava jest činjenica da je sezona monsuna u ovom dijelu svijeta tek počela, a idućih dana očekuju se obilne padaline. To će još pogoršati ionako tešku situaciju spasiteljima. Zbog toga svega procjene koje kažu da bi dječaci u spilji mogli provesti iduća četiri mjeseca nisu nimalo pretjerane. Zasad se radi na tome da se pumpama zaustavi porast razine vode u spilji. Spasioci su pokušali instalirati telefonske linije kako bi se dječaci uspjeli čuti s obiteljima, ali to im tokom jučerašnjeg dana nije pošlo za rukom. Jedan se kabel, naime, oštetio tijekom prolaska kroz uske tunele.



Iako se ni otprilike ne zna kad će početi akcija spašavanja, ispred spilje neprestano dežuraju liječnici, u slučaju da se iznenada odluči ići u akciju spašavanja, prenosi Index.



Na nedavnoj konferenciji za novinare, guverner pokrajine Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn nije želio kazati kada bi spašavanje moglo biti obavljeno. Samo je rekao da će biti "jako teško" spasiti ih tijekom srijede.



"Samo mogu kazati da svi radimo na ovome. Svi dajemo sve od sebe. Oni se nisu odmorili od prvog dana", kaže.



Jedna je od pretpostavki kako svi dječaci, jednom kad se u akciju spašavanja eventualno krene, neće biti spašeni svi odjednom. Među njima su velike razlike u godinama, a neki ne znaju ni plivati. Tako se pretpostavlja da bi se prvo moglo spasiti one najspremnije.



(24sata.info)