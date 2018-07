Više od 1.000 ljudi udavilo se ove godine u Sredozemnom moru, na putu iz Libije za Evropu, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Foto: Arhiv

Samo u posljednjih nekoliko dana su se udavile 204 osobe, pošto se, u očekivanju da u narednom periodu Evropska unija usvoji oštrije mere prema migrantima, pojačalo broj koji su se odvažili na takav put.



"Alarmantno je povećan broj mrtvih na moru ispred obala Libije", izjavio je šef libijske misije IOM Otmar Belbeisi.



"Krijumčari i koriste očajnička nastojanja migranata da odu prije nego što Evropa primijeni oštre mjere za one koji prelaze Sredozemlje", rekao je on.



Portparol IOM Leonard Dojl kaže da je porast u broju migranata možda rezultat poboljšanja vremena i završetka mjeseca Ramadana.



"Ali, takođe je prisutno saznanje da EU počinje da jače pristupa tom procesu, pa oni možda pokušavaju da se provuku dok još mogu. Krijumčari će uvek staviti profit ispred bezbjednosti", rekao je on.



Uprkos porastu smrtnih slučajeva posljednjih dana, njihov broj je ipak upola manji nego za prvih šest mjeseci prošle godine.



Put preko Sahare, a zatim preko Sredozemlja i dalje je najopasnija migrantska ruta na svijetu, navodi Reuters.





(24sata.info)