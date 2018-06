Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da je zadovoljan sporazumom o migraciji postignutim u petak u zoru, dodajući da će Rim kasnije odlučiti da li da bude domaćin centara za prihvat migranata.

Giuseppe Conte / 24sata.info

- Zadovoljni smo. To su bili dugi pregovori, ali Italija više nije sama - izjacio je Conte novinarima nakon razgovara s kolegama iz Evropske unije u Bruxellesu.



On je naveo elemente sporazuma, uključujući i mogućnost uspostave centara za prihvat migranata unutar EU koji bi odlučili o zahtjevima za azilom, ali je jasno poručio da Italija još nije odlučila da li da uspostavi takav centar na svojoj teritoriji.



- To je odluka koju ćemo donijeti zajednički kao vlada. Od nas se nije tražilo da to učinimo - izjavio je Conte novinarima nakon svog prvog učešća na jednom samitu EU, prenosi Reuters.





(FENA)