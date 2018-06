Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je izjavio da je potrebno pružiti podršku prijedlogu da se izvan Europske unije uspostave azilantski centri.

U obraćanju na konferenciji za medije u Briselu nakon sastanka s premijerom Makedonije Zoranom Zaevom, Tusk je upozorio da bi, ukoliko članice Unije ne postupe na taj način, moglo doći do još radikalnijih prijedloga po pitanju migracija.



Podsjetio je da su ilegalne migracije manje za 96 posto nakon što je 2015. godine postignut sporazum s trećim zemljama.



Naglasio je i kako je na samitu lidera EU-a potrebno staviti naglasak na "vanjske granice", posebno na osnivanje centara izvan zemalja članica Unije u kojima bi se zadržavali migranti.



Napomenuo je da bi, ukoliko se to ne dogodi, moglo doći do zatvaranja granica kao i do većih razmimoilaženja i rasprava među zemljama EU.



"Neki možda misle da su moji prijedlozi o migrantima strogi. Ipak, budite sigurni da, ukoliko ne postignemo dogovor o ovim prijedlozima, suočit ćemo se s još strožijim prijedlozima", kazao je Tusk novinarima.



U Briselu se 28. i 29. juna održava samit lidera Europske unije (EU) na kojem će se najviše razgovarati o pitanju migracija.



U medije je prije samita procurio nacrt zajedničke deklaracije EU-a u kojem se navodi da migranti trebaju biti zadržani u centrima izvan zemalja članica.



"Izražava se podrška da migranti koji budu spašeni u morima u saradnji s Europskim vijećem, UNHCR-om i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) budu skupljeni u regionalnim evakuacijskim centrima", navodi se u nacrtu deklaracije.



Napominje se da će u ovim centrima mnogo brže i lakše biti otkrivena razlika između ekonomskih migranata i tražitelje azila kojima je potrebna međunarodna zaštita.





