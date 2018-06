Na prošlonedjeljnim parlamentarnim izborima u Turskoj u novi saziv Velike narodne skupštine izabran je najveći broj žena u historiji te zemlje.

Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Turskoj ukupno 103 žene su ušle u 27. saziv parlamenta koji broji ukupno 600 zastupničkih mjesta.



Zastupljenost žena u turskom parlamentu iznosi 17,1 posto, a u prethodnom sazivu u parlamentu je među ukupno 550 zastupnika bila 81 žena, što je činilo 14,7 posto parlamenta.



Turska je administrativno podijeljena na 81 provinciju iz kojih se u parlament biraju zastupnici, a 48 tih provincija u budućem sazivu ima i žene kao zastupnice.



Najveći broj zastupnica u parlament je dala vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti) koja će u budućem parlamentu imati ukupno 295 zastupnika, među kojima su 53 žene. To je 17,9 postotna zastupljenost žena u stranačkom klubu zastupnika koji je u prethodnom sazivu iznosio 11 posto



Narodna demokratska partija (HDP) među 67 zastupnika ima 25 žena. Ta partija je rekorder u parlamentu sa 37 postotnom zastupljenošću žena u svojim klupama. Treba dodati da je to ipak za dva posto manja zastupljenost od one koju su žene u HDP imale u prethodnom mandatu.



Najjača opoziciona Republikanska narodna partija (CHP) ima 18 žena među ukupno 147 zastupnika, što je zastupljenost od 12,2 posto. U prethodnom mandatu ta zastupljenost je bila 15,5 posto.



Partija nacionalnog pokreta (MHP) među 49 zastupnika ima pet žena, što je zastupljenost od deset posto. U prethodnom mandatu ta zastupljenost je iznosila 7,5 posto.



Najmanje žena u parlamentu Turske, svega tri među 43 zastupnika, će imati Partija IYI na čelu koje je upravo žena Meral Aksener koja je bila predsjednička kandidatkinja na nedjeljnim predsjedničkim izborima.



Dva najmlađa zastupnika u novom sazitu turskog parlamenta su također žene i to 22-godišnje Rumeysa Kadak iz Istanbula (AK Parti) i Dersim Dag iz Diyarbakira (HDP).



Za razliku od novog saziva koji je prvi u historiji turskog parlamenta sa više od sto žena, najmanja zastupljenost nježnijeg spola bila je 1950. i 1961. godine kada su nakon izbora u parlamentarne klupe sjele po svega tri žene.



Zastupljenost žena u turskom parlamentu bilježi konstantan rast od izbora 2007. godine kada je iznosila devet posto.





